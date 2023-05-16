世界最大 海上液化天然氣 接收站試運行

中國海油表示，世界最大海上液化天然氣接收站近日成功實現首船卸料和管線通氣，進入試運行階段。該接收站屬於香港LNG（液化天然氣）項目，建成後將大幅提高香港清潔能源發電比例，助力優化粵港澳大灣區能源結構。

中新社報導，香港液化天然氣項目是近年來香港特別行政區規模最大的海上能源基礎設施建設項目，主要包括一座導管架形式的雙泊位海上LNG接收站碼頭、一座陸地液化天然氣接收站和兩條海底管道。LNG運輸船在碼頭卸料後進行儲存再氣化後，通過海底管道對接香港兩座大型發電廠，為香港提供穩定、清潔的發電燃料，助力粵港澳大灣區綠色高質量發展。

據海油工程香港LNG總包項目副總經理劉志剛介紹，作為項目核心工程，香港LNG接收站碼頭為全球首個海上離岸式全鋼結構雙泊位接收站碼頭，可供兩艘全球最大的FSRU（浮式儲存再氣化裝置）或LNG運輸船同時停泊作業。碼頭設計使用年限為50年，為常規海上液化天然氣接收站2倍以上，並能經受每年490萬次、每次最大2400噸的船舶靠泊撞擊力。

目前中國海油已形成從液化到氣化、從陸地到海上的全產業鏈液化天然氣工程建設能力，並在液化天然氣大型模塊化、超大型儲罐和接收站等工程建設領域走在國際前列。該公司表示，下一步將繼續加強清潔能源工程關鍵核心技術攻關。