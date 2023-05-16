廣東外貿進出口 「新三樣」亮眼

據中國海關總署廣東分署14日發布的數據，今年1月至4月，廣東外貿進出口2.52萬億元（人民幣，下同），同比下降0.7%。其中，出口1.68萬億元，增長5.4%；進口8415億元，下降10.9%。

數據顯示，1月至4月，廣東一般貿易進出口1.47萬億元，增長4.9%。跨境物流全面恢復促進了保稅業務發展，以保稅物流方式進出口4285.4億元，增長11.1%。民營企業進出口1.53萬億元，增長6.5%，佔進出口總值的60.5%。外商投資企業進出口8544.5億元，佔33.8%；國有企業進出口1390.9億元，佔5.5%。

同期，廣東對主要貿易夥伴東盟、歐盟進出口分別增長7.8%、0.3%；對「一帶一路」沿線國家地區進出口增長9.8%；對「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）其他成員國進出口增長0.7%。此外，對巴西、智利分別增長30.7%、4.6%。

1月至4月，「新三樣」電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口分別增長9.5倍、35.4%、102.4%。此外，廣東經濟運行持續整體好轉，對大宗商品需求旺盛，鐵礦砂、煤炭、原油等進口分別增長22.7%、27.6%、13.4%。社會零售消費回暖，帶動珍珠寶石及半寶石、首飾進口分別增長28%、6.7倍；肉類、水產品、乳品進口分別增長25.3%、22.1%、5.1%。

海關總署廣東分署分析，受海外需求走弱、高基數等影響，前4月廣東外貿進出口微降，但隨著廣東經濟活動快速復甦，穩外貿政策持續發力，重大項目建設加快推進，企業信心活力不斷增強，廣東外貿有望繼續保持整體向好勢頭，為實現全年增長目標奠定良好基礎。