強化全球競爭力 中企拚品牌出海

第七屆「中國品牌日」活動近日在上海舉行，現場眾多本土品牌齊聚一堂，不少企業表達「走出去」的思考和決心，中國企業正加速從產品「出海」轉向品牌「出海」。

中新社報導，知名品牌振華重工董事長劉成雲表示，長期以來，振華重工的海外業務貢獻占比超過50%，目前在全球已有8個區域中心、28家海外機構，自2008年起，振華港機產品的全球市場占有率始終保持在70%左右，成了世界名牌。憑藉全球裝備品牌優勢，振華重工已帶領近200家國內配套件企業走出國門。

劉成雲說，振華所有的產品都是訂製的。面對不同客戶，有的碼頭不同、地質條件不同、船型不同，他們的個性化要求，振華都會盡可能滿足。因為成本會隨之增加，在重工行業鮮有能做到個性化訂製的企業，振華重工的「差異化」成為打動國際客戶、獲得較高海外市場份額的訣竅。

對於中國品牌在海外獲得愈來愈多的認可，中歐國際工商學院院長汪泓表示，「在世界品牌實驗室編製的2022年度世界品牌500強排行榜中，中國品牌入選數為45個，繼續保持第四名好成績，與法國、日本和英國共同處於世界品牌大國第二陣營。

「酒香也怕巷子深，即便是本身素質過硬的產品，如果沒有恰如其分的柔性宣傳也難以飄香千里」。多位業界人士一致認為，在強化內功提升產品品質外，企業還需要講好鮮活的品牌故事，營造良好氛圍。

中歐國際工商學院會計學教授陳世敏說，品牌往後怎麼走？主要是兩個維度，理性和感性。理性就是產品和渠道管控，感性是各種各樣宣傳，這兩者結合得好，品牌才能進一步往前走，走向國際化。

「上海電氣」相關負責人認為，跨文化傳播需要兼顧人文精神的軟質屬性，好的傳播應當是立體的。尤其是跨文化的傳播，企業要有意識地、主動地、誠實地與所在地的媒體、社會組織、公眾等進行良好溝通，以瞭解輿論對自己的期待和擔憂，要表達自己願意承擔的社會責任，包括改善基礎設施、增加就業、保護環境、支持教育、關注慈善等。