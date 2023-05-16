外企加碼 浙江首季度外資增23%

大陸各省市近來積極吸引外資，今年一季度，浙江實際使用外資72.9億美元，同比增長23.2%，規模居中國第四；進出口總值1.13萬億元人民幣，同比增長4.8%，體現出開放型經濟大省的發展潛力，也折射出中國這片經濟大海的引力。

中新社報導，普華永道全球跨境服務中國主管合夥人黃耀和表示，作為全球第二大消費市場，中國在全球產業鏈中的既有優勢對外資仍有較大的吸引力。隨著中國政府不斷推出舉措改善營商環境，擴大市場准入，跨國企業將享受到相關紅利，對未來在中國的可持續發展也將增添更多信心與期待。

在浙江杭州，不少外資企業正在醞釀或已經啟動擴大投資的計畫。博世電動工具（中國）有限公司總經理趙紅表示，目前博世集團在中國擁有34家生產基地和26個技術中心，員工超過58000名。本土化戰略為博世在中國持續發展奠定堅實基礎。過去十年間，博世在中國銷售額實現復合增長12%。中國已成博世集團全球最大單一市場，未來公司將繼續堅持根植本土策略。

博世電動自1995年落戶杭州以來，在創新研發和高端製造兩大引擎助力下已發展成為博世電動工具事業部全球兩大研發中心和三大製造中心之一。

從2020年博世電動在杭州架設中國第一條全自動馬達生產線開始，至今已有七條全自動生產線。僅2022年，杭州研發團隊就推出了多款業內領先的產品。趙紅表示，中國本土研發團隊最大的特點就是反應速度快，來自這裡的研發成果能夠加快集團新品上市速度，未來博世電動將繼續加大在研發方面的投入。

趙紅強調說，作為一家德國製造業企業，博世根植中國的一個重要原因，就是看中了這裡良好的營商環境，「杭州整體營商環境非常好，政府效率高，對企業支持力度大，助力企業業務持續向好發展」。

在外企眼裡，中國市場不僅集聚創新資源要素，還為其布局消費板塊提供了廣闊的空間。作為全球頭部精油企業之一，多特瑞中國區總裁麥歐文也表示，公司將繼續在中國進行戰略投資，進入更多的城市，開發更多的中國原材料精油。中國14億人口規模，對應著全球最龐大的市場規模和消費潛力。