人行：物價仍溫和上漲

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

中國人民銀行昨（15）日表示，大陸經濟運行有望持續整體好轉，其中第2季國內生產毛額（GDP）在低基期影響下增速可能明顯回升；人行並澄清大陸沒有通縮問題，因為大陸物價仍在溫和上漲，特別是核心消費者物價指數CPI）穩定在年增0.7%左右。

人行昨日公布第1季中國貨幣政策執行報告指出，未來幾個月受高基期影響，CPI將低位狹幅波動。今年5-7月CPI還將階段性保持低位，主要受去年同期高基期影響。隨著基期降低，特別是政策效應將進一步顯現，市場機制發揮充分作用，經濟內生動力也在增強，供需缺口有望趨於彌合，預計下半年CPI中樞可能溫和抬升，年底可能回升至近年均值水平附近。

人行並澄清當前大陸經濟沒有出現通縮，人行認為，通縮主要指價格持續負增長，貨幣供應量也具有下降趨勢，且通常伴隨經濟衰退，大陸物價仍在溫和上漲，特別是核心CPI同比穩定在0.7%左右，M2和社融增長相對較快，經濟運行持續好轉，不符合通縮的特徵。

消費者物價指數 CPI

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