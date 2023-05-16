類通縮 上海等地CPI變負值

中國大陸四月消費者物價指數（ＣＰＩ）較去年同期僅微增百分之○點一，增幅比前一個月回落○點六個百分點，創二○二一年三月以來新低。上海第一財經報導，大陸卅一個省分中，遼寧、安徽、河南、貴州、山西、吉林、上海等七個省市四月ＣＰＩ更出現負值，大陸經濟正面臨「類通縮」壓力。

多位專家分析，當前大陸物價雖未進入典型的通縮區間，但確實面臨著「類通縮」壓力，主要原因在於經濟度過疫情修復階段後，面臨著「內需動力不強，需求仍然不足」狀況。

彭博資訊亞洲經濟專欄作家摩斯表示，大陸從解封以來，通膨並未加速上升，而是平靜無波，這種狀態顯示大陸經濟在高成長率的表面之下，正面臨深層的挑戰，這對全世界都不是好消息。而大陸現在通膨率超低，令人擔憂的是經濟體系的需求可能不足，而經濟復甦勢頭也極不平衡。由於全球成長減緩，美國經濟可能衰退的呼聲甚囂塵上，使大陸的製造業與出口部門陷入困境，必須靠消費來支撐經濟成長。

摩斯說，大陸經濟呈現雙軌發展，凸顯出大陸解封後碰到的是全球景氣反彈已經洩氣，而大陸民眾集中於國內消費，只有大陸本身能受益，無法對全球經濟帶來更廣泛的刺激。

大陸國家統計局十一日還公布四月生產者物價指數（ＰＰＩ）較去年同期下跌百分之三點六，創近三年新低，降幅大於三月的百分之二點五，原因是製造業活動疲軟加劇工業通縮壓力。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，四月ＣＰＩ增幅偏低，主因是當月菜價下跌較快，加上國際原油價格下跌帶動大陸國內汽柴油價格走低，以及汽車「價格戰」影響較大；當前消費回溫推升價格主要反映在旅遊等服務價格快速上漲。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，補償性出遊需求較強推動服務價格上漲，成為核心ＣＰＩ月增率上漲的主要支撐因素，除此之外的其他項目大多走弱。這與「五一」期間出遊人數較二○一九年成長百分之十九，但旅遊收入僅成長百分之○點七的情況一致，都是反映內需不足。

對於近期ＣＰＩ和ＰＰＩ年增率持續回檔，引發市場對於大陸會否陷入通縮的疑慮，大陸國家統計局發言人付凌暉曾回應，當前大陸經濟沒有出現通縮，下階段也不會出現。他指出，隨著下半年影響因素逐步消除，物價會回到合理水準。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟也說，當前大陸只是處於通膨回落階段而非通縮。隨著經濟轉好，社會有效需求持續回暖，年增率將回到通貨膨脹階段。