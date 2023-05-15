陸促民眾存款「搬家」 多家銀行下調兩類存款利率

大陸銀行協定存款及通知存款自律上限15日迎來下調，四大行執行基準利率加10個基點，其他金融機構執行基準利率加20個基點。甚至有銀行如桂林銀行對通知存款各期限存款產品利率和單位協定存款利率下調幅度高達55個基點。分析認為這是為了減緩銀行息差壓力並鼓勵民眾減少在銀行儲蓄。

與此同時，澎湃新聞報導，有多家銀行如平安銀行、東營銀行暫停了智慧通知存款的產品的銷售。國有大行如農行APP上存款專區的智慧通知存款產品「雙利豐」於5月15日起停止簽約；建行App則顯示，特色存款列表下的「薪享通存款」、「結算通存款」產品均暫停銷售

通知存款與協定存款都是類活期存款，靈活性好於定期存款，且收益率好於活期存款，推出目的多是為吸引存款。中國經濟網報導，上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，這兩類存款的利率高於一般活期存款，是銀行重要的攬儲品種，但較高的利率不利於緩解淨息差壓力。

證券時報報導，今年以來，大陸多家上市銀行淨息差跌破警戒線1.8%。部分銀行兩類存款利率的下調，有助引導銀行對公活期存款成本下降，合理修復銀行息差，增強銀行內生資本補充能力，穩定銀行盈利預期。

另一方面，證券時報也指出，兩類存款利率下調另一功效是促使存款「搬家」。投資與消費也是存款「搬家」的重要領域，兩類利率存款下調將帶動終端貸款利率下行，進而提高民眾和工商戶的借貸意願。這部分主要包括住房在內的大額消費，以及激發市場主體的投資意願。

民生證券宏觀首席分析師周君芝指出，利率定價自律機制創設以來，此前兩輪利率調降都集中在活期和定期存款，忽略了介於活期和定期存款之間的存款，所以有必要一次性調整通知存款和協定存款利率上限，保證存款利率下調的有效性。

未來是否兩類存款利率還會調降？招聯金融首席研究員董希淼認為，商業銀行適度下調存款利率，正是發揮存款利率市場化調整機制的政策導向，預計未來一段時間，存款利率仍有下降可能，但考慮到存款利率目前已經處於較低水平，未來存款利率下降空間相對有限。