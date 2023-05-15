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巴西更便宜！陸取消83.2萬噸美國玉米訂單 「退單潮」恐將持續

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸買家在過去三周內已取消至少83.2萬噸的美國玉米訂單，據悉是由於巴西的玉米價格更便宜。圖為巴西一家中資玉米、大豆、高粱等農作物種子研發公司。（新華社）
大陸買家在過去三周內已取消至少83.2萬噸的美國玉米訂單，據悉是由於巴西的玉米價格更便宜。圖為巴西一家中資玉米、大豆、高粱等農作物種子研發公司。（新華社）

據彭博社報導，大陸買家在過去三周內已取消至少83.2萬噸的美國玉米訂單，起因是巴西玉米更加便宜。彭博社分析，這波「玉米退單潮」未來可能將繼續下去。

報導指出，大陸買家於3月14日至4月14日期間購買大約400萬噸玉米，以確保其飼料供應穩定。然而，今年巴西的玉米產量歷史大豐收，美國伊利諾伊大學預測達創紀錄的5,000萬噸，或將超過美國的玉米收成，成為世界第一。

由於巴西今年玉米收成豐碩，導致價格迅速下跌。巴西證券交易所數據顯示，在3月到4月間巴西玉米價格快速下降，過去一個月內大致介於每噸199美元至226美元。如此一來，美國的玉米價格競爭力就顯得明顯不足，大陸買家也因此不願選擇美國玉米。

中國海關總署的數據顯示，今年前三個月大陸的玉米進貨量為750萬噸，相比去年同期成長6%。其中自美國進口的玉米最多，達285萬噸，佔37.8%；其次是巴西的216萬噸，佔28.8%；第三是烏克蘭為208.6萬噸，佔27.7%。大陸農業部市場預警專家委員會預計，在去年10月開始的2022/23作物年度，大陸預計將進口1800萬噸玉米。

此外，大陸中信期貨近日在產業報告中指出，大陸東北許多農民如今也選擇加大玉米種植，預計今年大陸本土玉米也將獲得歷史性的收成，將進一步提高大陸糧食供應自給自足。

美國 巴西 飼料

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