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機搆：美國貿易限製並未使中國在存儲行業上退縮

集微網／ 集微網

集微網消息，據eeNews報道，美國於2022年10月實施的貿易限製對中國的存儲芯片行業搆成重大挑戰，但市場分析師Yole Group表示，沒有跡象表明中國會因此退縮。

中國是NAND閃存和DRAM組件的重要買家，佔每個類別的30%或更多。它正在逐步建立其國內能力，且國內仍有長江存儲與長鑫存儲作為領先的NAND閃存生產商和DRAM製造商。

2022年按地域劃分的半導體存儲器銷售額

Yole估計中國的內存自給率不到15%。

文章認為，蘋果關於長江存儲可以為其智能手機提供NAND閃存的想法很快就被否決了，智能手機由富士康在中國為蘋果組裝。並且在2022年10月，美國對芯片製造設備的供應設置了額外的限製，並將這家頭部企業加入了所謂的“實體清單”。這些限製將阻止這兩家頭部企業在內存業務中形成競爭力

Yole表示，長江存儲目前正在國內出貨64層和128層 NAND，其創新的Xtacking 3.0架搆的232層處於早期生產階段。由於缺乏主要設備供應商的支持，其晶圓產能實際上限製在每月115,000至120,000片晶圓，其技術路線圖也被擱置。無法獲得備件和消耗品可能會導致其生產能力下降。

盡管長鑫存儲未被列入“實體名單”，但該公司在執行其路線圖方面也面臨重大挑戰。它正在生產符合DDR4和LPDDR4標準的27nm內存，而1xnm內存正在量產。要保持這種能力和斜坡量將很睏難：進展到1ynm和1znm可能是不可能的。

然而，長江存儲的資本支出在2022年與美光科技的資本支出相當，而長鑫存儲就其公司規模而言投入了大量資金。（校對/武守哲）

美國 半導體 競爭力

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