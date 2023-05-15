特斯拉上海工廠去年產值達1839億元 在上海造車業佔比近1/4

集微網消息，根據彭博社報道，近日，上海市經信委智能製造推進處副處長陳可樂表示，特斯拉上海工廠自2019年投產以來，產能穩步擴增，2022年全年電動汽車產量已達72.7萬輛，同比增長49.7%；產值1839億元，在上海市汽車製造業中佔比達23%，並且拉動全市工業產值增長1.3個百分點。工廠人員規模已超過2.4萬人，生產運營和研發創新團隊還在擴張中。

根據2022年的統計數據，特斯上海超級工廠已經貢獻了該品牌全球產能的一半以上。特斯拉電動汽車2022年全球產量為1369611輛，同比增長47%，交付數量超131萬輛。

陳可樂在活動中還表示，特斯拉上海超級工廠目前已經實現零部件本地化率95%以上，帶動了360家上遊供應商、10萬個就業崗位及7000億元累計訂單，此外還幫助60家中國供應商進入特斯拉全球供應商體系。

此外，陳可樂稱，截至2022年底，特斯拉在中國已累計組建20個校企合作班，定曏培養670名學員，新型學徒項目參與學員超過400名。

（校對/張傑）