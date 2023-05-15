「互換通」啟動 便利境外投資參與大陸人民幣利率互換

香港與大陸利率互換市場互聯互通合作（簡稱「互換通」）15日正式啟動。香港行政長官李家超表示，互換通北向交易正式上線，象徵著中港兩地金融市場融合的里程碑。

「互換通」是由中國人民銀行、香港證券及期貨事務監察委員會、香港金融管理局於2022年所共同推行的制度，目的是讓投資者可以通過香港與大陸的基礎設施機構連接，參與兩個金融衍生品市場。「互換通」也是全球唯一一個可以讓國際投資者以自己的交易和結算習慣投資大陸內地銀行間利率互換市場的渠道。

財聯社報導，初期先行開通「北向互換通」，方便持有大陸債券的國際投資者管理利率風險。未來，互換通將與債券通產生共同效應，讓境外投資者以更加方便和安全的方式參與在岸人民幣利率互換。

港交所行政總裁歐冠昇表示，互換通是全球首個衍生品市場的互聯互通機制，將可以讓境外投資者直接交易及結算人民幣利率互換產品，相信「該機制將進一步豐富中港兩地的互聯互通機制，還可滿足國際投資者對中國境內債券市場風險管理工具的需求」。

香港證監會行政總裁梁鳳儀則指出，互換通正式啟動，象徵著互聯互通‌‌從現貨市場跨越到衍生產品市場，國際投資者持有大陸債券達人民幣3.2兆元，已較2017年債券通機制推出時增長約三倍。

瑞銀全球金融市場部中國區副主管范明曦認為，互換通是大陸金融衍生品市場開放的重要舉措。 互換通啟動後，境外機構投資者可以更加便利地觸及比離岸市場更龐大的大陸境內衍生品市場，從而大幅提升交易效率，降低成本，有利於布局大陸境內市場。

近幾年，隨著大陸資本市場對外不斷加深開放，愈來愈多境外投資者增加了對人民幣債券的配置。在「互換通」啟用前，境外投資者往往只能通過離岸人民幣利率互換來管理利率風險。「互換通」開啓後，將進一步便利境外投資者參與大陸人民幣利率互換。