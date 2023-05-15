需求不足陸多地4月CPI負增長 面臨「類通縮」壓力

大陸4月消費者物價指數（CPI）較去年同期僅微增0.1%，增幅比前一個月回落0.6個百分點，創2021年3月以來新低。上海第一財經指出，大陸31個省份中，遼寧、安徽、河南、貴州、山西、吉林、上海等七個省市4月CPI更出現負值，中國經濟正面臨「類通縮」壓力。

大陸國家統計局本月11日還公布4月生產者物價指數（PPI）較去年同期下跌3.6%，來到近三年新低，降幅大於3月的2.5%，原因是製造業活動疲軟加劇工業通縮壓力。

與此同時，大陸4月信貸數據也出現回落。第一財經表示，尤其值得關注的是，4月住戶部門貸款出現負增長，較3月減少人民幣2,411億元，且短期貸款和中長期貸款均出現回落。

報導稱，多位專家分析，當前大陸物價雖未進入典型的通縮區間，但確實面臨著「類通縮」壓力，主要原因在於經濟度過疫情修復階段後，面臨著「內生動力不強，需求仍然不足」狀況。

在供給端較為穩定的背景下，核心CPI漲幅偏低，表明當前消費反彈力度較為溫和。這意味著下一步政策面在促消費方面的空間較大，迫切性也較強。大陸4月扣除食品和能源價格的核心CPI年比上漲0.7%。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，4月CPI漲幅低位下行，主因是當月菜價下跌較快，加上國際原油價格下跌帶動大陸國內汽柴油價格走低，以及汽車「價格戰」影響較大；當前消費修復對價格的推升作用主要體現在旅遊等服務價格快速上漲方面。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，補償性出行需求較強推動服務價格上漲，成為核心CPI月比上漲的主要支撐因素，除此之外的其他項目大多走弱。這與「五一」期間出行人數較2019年增長19%，但旅遊收入僅增長0.7%的情況一致，都是內需不足的折射。

不過，對於近期CPI和PPI年比增幅持續回落，引發市場對於大陸會否陷入通縮的疑慮，大陸國家統計局新聞發言人付凌暉上個月曾回應稱，當前中國經濟沒有出現通縮，下階段也不會出現。他指出，隨著下半年影響因素逐步消除，物價會回到合理水準。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟也認為，當前中國只是處於通膨回落（disinflation）階段而非通縮（deflation）。隨著經濟向上、向好，社會有效需求持續回暖，年比漲幅將回到通貨再膨脹（reflation）階段。

龐溟表示，綜合需求、供給、流動性等諸因素的配合與拉動，以及去年高基期效應在今年第3季將漸次回落，預計CPI年比增速可望在三季度拾階而上，逐步回歸合理水準。