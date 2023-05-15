中新吉林食品區 多個項目開工

根據吉林市政府新聞辦召開的記者會消息，位於當地的吉林（中國大陸—新加坡）食品區（中新吉林食品區）正推動多個重大項目開復工建設。

中新社報導，位於吉林省吉林市的中新吉林食品區是中新兩國在農業及食品安全領域的重大合作項目，於2012年9月正式啟動。經過多年發展，中新吉林食品區被確定為大陸全國首批農業對外開放合作試驗區建設試點、農業國際貿易高質量發展基地，也是國家城鄉融合發展試驗區。

中新吉林食品區黨工委書記、管委會主任楊晶明介紹，當前，一批重大項目在中新吉林食品區順利推進。年產值14億元（人民幣，下同）的原制奶酪加工項目，擬於近期投產；吉林省唯一獲批的國家EOD項目、投資8.7億元的藍靛果種植加工項目已完成場地平整；投資13.59億元北方農業數位經濟產業園項目正在建設；新加坡獨資項目、投資12億元的新加坡食品產業園系列項目正進行開工準備。

新加坡企業在中新吉林食品區的投資不斷加碼。由泰國正大集團、新加坡新吉豐公司投資的百萬頭生豬產業化項目、新加坡吉寶訊通公司投資的國際物流園項目已開工建設。

中新吉林食品區黨工委委員、管委會副主任張錫文介紹，食品安全保障體系是中新合作的核心內容之一，具體包括食品安全標準體系、食品安全法律法規體系、食品安全綜合監管體系、食品安全科技支撐體系、食品安全人才保障和品牌推廣體系五方面。