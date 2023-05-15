山西招商團赴粵 邀台資走晉來

「今日之山西，在服務和融入新發展格局中不斷鍛造競爭長板，承接長三角、珠三角、粵港澳等區域產業轉移優勢顯著。山西有能源資源優勢、原材料產業優勢、文旅康養優勢……」日前在廣東東莞舉行的一場推介會上，山西省副省長湯志平為山西代言，邀在粵台商赴晉投資興業。

中新社報導，舉辦招商引資活動、學習調研家具產業、赴企業開展項目對接……5月11日至13日，山西省商務、工信、台辦、投促等部門共同組織招商部門、開發區、企業、商協會代表赴廣東開展招引台商台資與學習調研家具、不銹鋼加工產業系列活動。

其間舉行的山西省招商引資政策暨海峽兩岸（太原）產業園（粵港澳大灣區）專題推介會，旨在為加強晉台兩地產業鏈合作，精準對接大灣區、承接產業經濟外溢、推動高質量發展提供發展機遇。

東莞市台商投資企業協會會長陳宏欽表示，本次推介會讓東莞台協會大多數急需尋求產業外溢的台商重新認識了山西，希望山西能夠為台商赴晉考察清潔能源等產業創造有利時機。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長、太原市台灣同胞投資企業協會會長曾新慧作為第一批赴大陸的台商，已扎根太原逾十年。他為台商同鄉提出投資山西的幾大理由，包括友善的山西人民，友善的政府，友善的投資環境，以及好山好水好機會。他表示，商機或許會遲到但不會缺席，希望同鄉們到山西考察體驗。

近年來，晉台經貿往來十分活躍，台灣已成為山西重要的貿易投資地區，台商也積極參與山西的經濟建設，成為山西產業轉型的重要力量。目前，在晉台商遍布農林牧漁、裝備製造、批發和零售、租賃和商務服務、科學研究技術服務等15個大類行業。

在增強台胞台企服務方面，山西先後發布68條、農林22條等惠台政策，為台胞台商在晉學習、創業、就業、生活提供便利。2022年，在晉台資企業享受減稅降費政策累計減免各項稅費達11.95億元人民幣，同比增長129.09%。

為吸引台資台企集聚，邀請更多台商「走晉來」，2022年，山西在太忻一體化經濟區建設海峽兩岸（太原）產業園。園區借鑒國內現有海峽兩岸園區建設經驗，承接長三角、珠三角先進製造業、新材料、半導體等產業轉移。目前已開展項目招引，簽約首批入園項目。