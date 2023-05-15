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陸鋼企掙扎盈虧邊緣

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸市場需求不足，鋼價走跌，鋼廠持續在盈虧的邊緣。（新華社）
大陸市場需求不足，鋼價走跌，鋼廠持續在盈虧的邊緣。（新華社）

大陸鋼價自今年3月中旬以來連兩月走跌，為了降庫存，鋼企謹慎控制產量。央視調查報導指出，作為鋼鐵主要產區的河北唐山某鋼企供應部部長表示，目前整體庫存基本維持在十天到15天左右，現在原料價格也在降，鋼材價格也在降，鋼廠持續在盈虧的邊緣。

事實上，大陸自去年以來鋼鐵行業面臨市場需求不足、供給增量大與生產成本高等多重擠壓，許多鋼企在生死存亡關頭掙扎。

河北唐山某鋼企軋鋼一廠廠長王炳杰表示，受市場的影響，大訂單需求減少，為了降低庫存，鋼廠謹慎排產，按需生產，5月一般是鋼鐵行業旺季轉成淡季的時候，目前公司有三條生產線生產螺紋鋼（鋼筋），日產9,000噸左右，以前市場行情好時，公司庫存較大，現在庫存降到很低了。

此外，鋼企減產範圍擴大，多地停產檢修高爐。今日鋼鐵統計，山西省內已累計停產檢修高爐11座，許多鋼企如本鋼計劃5月對其廠內三座高爐輪流檢修11天；吉林金鋼計劃自9日起停產一座450m³高爐；山鋼日照計劃在24日左右開始對一座5,100m³高爐進行檢修等。

數據印證了鋼企產量在減少。中國鋼鐵工業協會統計數據顯示，今年5月上旬重點鋼企生鐵日均產量旬減少1.15%，年減1.5%；粗鋼日均產量旬增2%，年減2.5%；鋼材日均產量旬減7.89%，年減4.5%。

如果從成本來看，鋼材生產所需的原材料：鐵礦石和焦炭的價格也是決定生產成本的關鍵。不過隨著今年以來鐵礦石、焦煤焦炭價格持續下行，鋼鐵生產企業對燃料採購更加謹慎。

而鋼鐵市場走弱持續反應在市場價格上。近期一段時間以來，鋼坯價格跌至每噸約人民幣3,400元，螺紋鋼（鋼筋）主力合約跌至約每噸人民幣3,600元，焦炭價格更跌至每噸人民幣1,850元低點，各項數據均刷新最近鋼價下跌以來的最低點。

此外，多家鋼企進行價格調整。今日鋼鐵報導指出，相關研究統計顯示截至11日共36家鋼廠調價，其中價格下調26家，占比72.2%，調價幅度為每噸人民幣20元至100元；價格持平者有十家，占比27.8%。

庫存 人民幣

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