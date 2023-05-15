廣西推動加工貿易 大舉參展加博會

廣西壯族自治區商務廳13日提供的信息顯示，廣西將發揮與東協陸海相鄰、毗鄰粵港澳大灣區的優勢，進一步在政策支持、通關改革、制度創新等方面優化營商環境，打造加工貿易梯度轉移重點承接地以及產業集聚新重鎮。

中新社報導，5月10日至13日，第十三屆中國加工貿易產品博覽會（加博會）在廣東東莞舉行，廣西積極推動各設區市、重點園區和企業組團參會，參展規模創歷年之最。

據廣西商務廳介紹，此次展會期間，廣西企業攜玩具、嬰童用品、家居用品、特色食品、包裝材料等「尖貨」參展，努力拓展國際市場。南寧市搭建特裝展區，集中展示加工貿易創新發展成果、投資貿易和產業承接優勢，現場客商絡繹不絕。廣西還舉辦專場推介會、座談會等配套活動，展示加工貿易發展合作潛力。

據廣西商務廳有關負責人介紹，近年來，廣西充分發揮南寧、北海、欽州、梧州等國家級加工貿易梯度轉移重點承接地作用，培育加工貿易轉型升級示範企業，鼓勵發展技術含量和附加值高的再製造業務。2023年一季度，廣西加工貿易進出口總額達247.6億元，保持增長勢頭，其中，玉林市加工貿易進出口額同比增長約85%。