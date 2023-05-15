新余鋰電大會 簽約高達250億元

2023中國（新余）鋰電新能源材料科技大會13日在江西新余開幕，現場簽約鋰電產業相關項目15個，簽約金額達251.5億元人民幣。

中新社報導，鋰電池是支撐新型智能終端、電動工具、新能源儲能等產業發展的基礎電子產品。2022年，江西省新余市鋰鹽年產能達22.9萬噸，產量近20萬噸，占大陸全國產量約30%；鋰電池年產能15.4GWh，產量10.4GWh，該市不僅是全球最大的鋰鹽加工基地，還是大陸重要的鋰動力與儲能電池產業基地。

中國大陸工業和信息化部原材料工業司二級巡視員張文明在開幕上表示，大陸已成為全球鋰電材料的主要生產國和供應國。下一步，鋰電行業要支持關鍵技術產業化，堅持引導企業加大研發投入，持續開發高安全、低成本的電池材料，促進大陸鋰產業邁向全球戰略中高端。

「經過幾十年的發展，中國的鋰電池產業從數量上、質量上都取得了重大突破。」中國有色金屬學會理事長賈明星表示，目前大陸實體經濟下行壓力加大，但是新能源產業逆勢上行，特別是新能源汽車、動力電池及相關的鎳、鈷、鋰等新能源材料呈現蓬勃向上的發展態勢。

在當日舉辦的項目簽約儀式上，來自北京、上海、廣東、江西等地的鋰電企業與新余市簽約項目15個，包含年產15GWh動力電池項目、年產50000噸碳酸鋰生產項目、鋰電池正極材料項目等，簽約總金額達251.5億元人民幣。