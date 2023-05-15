福建加強招商引資 訂定3年目標

福建將加強招商引資工作，實現引資規模新增長。福建省政府13日通報，將積極擴大有效投資，拓展招才引智，全面提升實體經濟競爭力，塑造發展新動能新優勢。

中新社報導，從《關於進一步加強招商引資工作的意見》可見，2023年到2025年，福建省級重大招商活動集中簽約項目總數超過300個，總投資超過8000億元（人民幣，下同）；新簽合約外資項目8000個，合約外資金額超過3000億元；三年力爭新增市場主體200萬戶。

福建招商引資將聚焦數位經濟、海洋經濟、綠色經濟、文旅經濟及重點產業領域，加快未來產業布局；加大招引產業關聯性強、集聚性顯著的投資項目，形成新的經濟增長極。2023年到2025年，福建將引進10億元以上項目150個、50億元以上項目30個、100億元以上項目10個；力爭到2025年，累計引進世界500強項目240個。

今年4月舉辦的第六屆數字中國建設峰會共徵集招商對接項目606個、總投資3357億元。此外，中國國際投資貿易洽談會、民企產業項目洽談會、21世紀海上絲綢之路博覽會暨海峽兩岸經貿交易會等每年分別在福建各地舉辦。

福建招商引資將借力中國國際投資貿易洽談會等品牌化招商活動平台，加快形成匯聚全球優質企業、優質項目、優質產業、優質資源的金字招牌；同時，積極參與中國國際進口博覽會、中國國際服務貿易交易會、世界互聯網大會等國內重大展會，主動開展高端對接洽談。

近年來，福建先後獲批自貿試驗區、綜合實驗區、國家級新區等。福建將推進載體園區招商，提升投資自由化便利化水平，增強對各類資本吸引力；推動各類開發區加快「騰籠換鳥」，盤活存量引進增量，扶持做大特色產業和「鏈主」企業；加快中國-印尼經貿創新發展示範園區、中國-律賓經貿創新發展示範園區，推進雙方產業深度對接。

福建是重點僑鄉和港澳台同胞的主要祖籍地。福建將發揮港澳台僑資源優勢，緊密聯繫各駐境外機構、僑商會、閩籍社團，構建暢通的國際招商網絡，大力推動閩商回歸工程。