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中船特氣：擬1.6億人民幣設立全資子公司並取得營業執照

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近日，中船派瑞特種氣體（上海）有限公司已完成工商注冊登記手續並取得上海市金山區市場監督管理侷頒發的營業執照。圖／集微網
近日，中船派瑞特種氣體（上海）有限公司已完成工商注冊登記手續並取得上海市金山區市場監督管理侷頒發的營業執照。圖／集微網

集微網消息，5月14日，中船特氣發佈公告稱，公司以自有資金出資1.6億元在上海市金山區漕涇鎮雄華路59號2幢014室（上海化學工業區）設立全資子公司中船派瑞特種氣體（上海）有限公司（以下簡稱上海子公司），並擬將其作為電子特氣和先進材料生產及研發項目的主體。本次投資後，公司持有上海子公司100%的股權。

近日，中船派瑞特種氣體（上海）有限公司已完成工商注冊登記手續並取得上海市金山區市場監督管理侷頒發的營業執照。

中船特氣表示，本次對外投資設立全資子公司，是基於公司戰略規劃和實際經營需要。上海子公司將面向集成電路、面板、OLED等先進材料需求量較大的區域，服務華東客戶；以此區域作為海外前沿基地，提升海外業務服務能力，佈侷國際市場長板競爭力；促進國內外科研院所、製造裝備、客戶等業務發展與合作機會，聚焦合作研發；依托先進材料研發與分析中心，吸引、培養高端人才，大力積聚行業人才。

上海

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