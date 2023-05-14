面試到一半公司突然「沒了」！遭曝是OPPO旗下晶片公司

日前大陸手機大廠OPPO宣布，解散集團旗下IC設計公司哲庫科技（ZEKU），導致超過3,000名員工面臨失業，也為陸企打造自主晶片的雄心蒙上一層陰影。值得注意的是，12日宣布解散當天，哲庫還正在進行招聘，上海一名面試者自曝，他正準備進行第二輪面試，結果一早就收到通知說公司服務器斷了，面試改到隔天，但當晚就看到公司「沒了」的消息。

綜合羊城晚報等大陸媒體報導，5月12日，上海一名哲庫科技的面試者揭露，他在通過第一輪的技術面試後，與應聘公司繼續預約六輪大面試，分別預計於12日、13日完成。但12日一早，公司通知他們服務器斷了，員工無法登入，因此取消面試。

該面試男子說，當時對方表示，預計一天內可以修理好，13日再舉辦面試。結果當天晚上，他就看到哲庫科技宣布解散的消息，過程實在是「很有戲劇性」，竟然面試到一半，公司沒了。

據報導，對於已通過面試錄用，但還沒報到的應屆畢業生，哲庫科技也提供了兩個方案，一是加入OPPO，薪資不變，第二個是提供補償金。

哲庫是OPPO旗下的IC設計公司，類似華為旗下的海思科技，解散後，目前大陸手機器業者只剩華為、小米還持續推動晶片研發。

OPPO表示，這是一個艱難的決定，公司會妥善處理相關事宜，並將一如既往做好產品，持續創造價值。

哲庫科技前身是OPPO於2019年成立的守樸科技，隔年就改名為哲庫，總部設在上海，團隊有約超過3,000名員工。

當年在中美科技戰的背景下，OPPO喊出自研手機晶片，加入大陸手機業的「造芯（晶片）熱潮」中，並從海思、高通、聯發科等企業挖角人才，預計投入人民幣約500億元資金。如今卻出現如此「戲劇性」的結果，解散之急迫也讓眾人始料未及。