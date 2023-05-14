山西呂梁發生重大刑案釀7死11傷 起因竟是情感糾紛
大陸山西呂梁興縣13日發生一宗重大刑案，目前已知造成7死11傷，起因竟是感情糾紛。據悉，兇嫌先是燒死女友家人，逃跑後又開車衝撞多名無辜民眾，兇嫌已遭被警方逮捕。
據興縣人民政府新聞辦公室表示，13日下午大約14時接獲通報，興縣奧家灣鄉發生一起重大刑事案件，當地警方立刻開展案件偵查工作。
經調查，罪嫌27歲郭姓男子因感情糾紛在奧家灣鄉溝門前村將21歲郭姓女子致傷，其後將郭姓女子的先生、婆婆、兒子殺害。
隨後，兇嫌駕駛一輛白色小轎車逃跑，開車到30公里外的縣城，撞死、撞傷多名無辜路人。當地醫院透露，當場收治了10餘人，當中還有5、6個孩童，另有數名無辜民眾不幸罹難。
目擊者稱，事發時間在當日下午兩、三點鐘，這輛失控汽車最後和計程車撞在一起才停下來。在此之前，兇嫌先後撞了行人、電動車和機車騎士，「當時撞擊聲音特別大」。
事發過後，兇嫌已被警方逮捕，案件正進一步偵查。截至目前為止，至少造成7人死亡、11人受傷。由於事發過於突然，「＃官方通報山西種大刑案」已衝上微博熱搜榜前十，引起大陸網友廣泛討論。
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