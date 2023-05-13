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大陸首季順差820億 資金流動合理有序

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸今年首季經常帳戶順差為820億元。（取自中新社資料照片）
大陸今年首季經常帳戶順差為820億元。（取自中新社資料照片）

大陸國家外匯管理局12日發布國際收支平衡表，初步數據指，大陸今年首季經常帳戶順差為820億元，與同期生產總值之比為2.0%，處於合理均衡區間。大陸國家外匯管理局副局長王春英表示，當前雙向跨境收支處於合理均衡區間，資金流動合理有序。

其中，貨物貿易順差1299億美元，服務貿易逆差470億美元，初次收入逆差63億美元，二次收入順差54億美元。而在資本和金融帳戶中，直接投資逆差302億美元，儲備資產增加255億美元。

綜合中國網、人民網報導，王春英表示，本次國際收支狀況有三大值得關注的特點。

一是貨物貿易順差處於歷史同期較高水平。王春英指，今年首季貨物貿易順差為歷年首季次高值。其中，貨物貿易出口7392億美元，進口6092億美元。她解釋，由於大陸製造業正加快轉型升級，產業鏈、供應鏈保持穩定，新的貿易增長點不斷湧現，進而推動貨物貿易順差保持較高水平。

二是服務貿易呈現逆差。其中，因疫情狀況緩解，個人出境旅行增多，旅行逆差為434億美元，較去年同期增長58%。另，運輸逆差相較去年同期為順差33億美元，今年達逆差190億美元，王春英指，這代表全球運力供給有序恢復，大陸運輸服務收支逐漸向漸回歸疫情前水平。

三是雙向直接投資有序發展。王春英指，大陸首季對外直接投資淨流出506億美元，比去年同期增23%，其中對外股權投資淨流出達313億美元。而來華直接投資淨流入205億美元，其中股權投資淨流入為283億美元。

從總體數據觀察，當前大陸國際收支資金流動合理有序。王春英稱，這是由於大陸堅持穩中求進的工作總基調，經濟發展呈現回升向好態勢，因而為國際收支基本平衡提供根本支撐。

疫情 外匯

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