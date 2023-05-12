陸4月份住戶存款大減1.2兆 是投入消費或向理財搬家？

中國人民銀行11日發布的最新數據顯示，4月份人民幣存款減少4,609億元，按年多減5,524億元。其中，住戶存款更減少1.2兆，讓外界十分好奇，減少的住戶存款都流向哪？

事實上，今年4月存款減少量並非歷來最低，如2021年4月減少7,252億，2021年7月減少1.13兆；在居民存款方面，今年4月存款減少量也非最低，如2021年4月減少1.57兆，2021年7月減少1.36兆。此結果顯示，4月及7月一般是居民存款減少的時間點，存在有「季節性規律」。

據證券日報，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，不排除住戶存款減少是「向理財搬家」，且因4月份理財規模重回增長，也暗示了這種可能性。

據每經網，招聯金融首席研究員董希淼說，隨著資本市場穩定、理財產品淨值回升，居民投資理財意願逐步恢復，部分存款回流到資本市場、理財市場。同時，這也與過去一段時間以來，存款利率不斷下行有關。另近期黃金價格上漲快，也加大部分居民對黃金資產配置意願。

國盛證券金融行業首席分析師馬婷婷則分析，由於4月銀行理財增長整體回暖，尤其是現金管理類增長呈良好態勢，預計是居民存款的主要回流方向，此外儲蓄型保險、股市或有一定貢獻。

減少的居民存款除了投入別的金融市場，是否有投入消費市場的可能？據證券時報、北京商報，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，因超額存款「被釋放」，將帶動經濟加快恢復。中國銀行研究院博士後杜陽也說，隨著經濟發展穩中向好，居民消費需求將進一步回升。

但申萬宏源證券則認為，居民存款是否轉向消費仍存疑。因據央行披露，一季度居民1.4兆資管資金回表，佔一季度居民存款多增7成，推測4月居民存款減少更可能流向表外資產，而非市場期盼的消費領域。