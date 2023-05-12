秦剛與挪威工商界座談 強調中挪應深化互利合作
根據大陸外交部網站，大陸國務委員兼外長秦剛在挪威當地時間11日在奧斯陸與挪威工商界代表座談。秦剛表示，中國式現代化將為中挪在綠色低碳領域的合作帶來廣闊空間。中國和挪威都是經濟全球化的支持者、參與者。當前形勢下，中挪更加需要深化互利合作，攜手推進貿易自由化、便利化，使兩國合作取得更多成果。
秦剛表示，挪威企業早在1888年就進入中國。長期對華合作，深度參與中國改革開放進程，為兩國互利合作和友好交往做出重要貢獻。中國將堅持改革開放，聚焦高質量發展，堅持互利共贏，為各國企業提供更好的投資環境，帶來新的發展機遇。
他說，中國經濟具有強大韌性，將實現穩定健康持續發展，繼續成為世界經濟的動力源。中國式現代化是共同富裕的現代化，不僅會讓中國人民過上好日子，也將為各國提供更大市場、更多機遇。中國式現代化也是人與自然和諧共生的現代化，將為中挪在綠色低碳領域的合作帶來廣闊空間。
他並強調，中國和挪威都是經濟全球化的支持者、參與者，都反對保護主義，反對“脫鉤斷鍊”。當前形勢下，中挪更加需要深化互利合作，攜手推進貿易自由化、便利化，使兩國合作取得更多成果。
而挪威工商界代表則表示，中國是挪威企業的重要市場和貿易夥伴，願進一步深化對華合作。兩國政府和企業界加強對話溝通，有利於增進了解，拓展合作領域。
官網訊息還說，秦剛聽取了工商界代表對加強中挪經貿合作的看法和建議，就烏克蘭危機、綠色轉型、知識產權保護、中美關係等回答了提問。
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