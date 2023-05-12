快訊

影／林良泰「為中捷鼓掌說」被罵翻！盧秀燕撂重話：有點白目

T1聯盟／擊敗艾夫伯、艾德 霍華德獲年度最佳外援

金曲獎主持人今年交棒韋禮安！他傻眼：金曲獎瘋了嗎

秦剛與挪威工商界座談 強調中挪應深化互利合作

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
秦剛與挪威工商界代表座談，強調中挪應深化互利合作。　　陸外交部官網
秦剛與挪威工商界代表座談，強調中挪應深化互利合作。　　陸外交部官網

根據大陸外交部網站，大陸國務委員兼外長秦剛挪威當地時間11日在奧斯陸與挪威工商界代表座談。秦剛表示，中國式現代化將為中挪在綠色低碳領域的合作帶來廣闊空間。中國和挪威都是經濟全球化的支持者、參與者。當前形勢下，中挪更加需要深化互利合作，攜手推進貿易自由化、便利化，使兩國合作取得更多成果。

秦剛表示，挪威企業早在1888年就進入中國。長期對華合作，深度參與中國改革開放進程，為兩國互利合作和友好交往做出重要貢獻。中國將堅持改革開放，聚焦高質量發展，堅持互利共贏，為各國企業提供更好的投資環境，帶來新的發展機遇。

他說，中國經濟具有強大韌性，將實現穩定健康持續發展，繼續成為世界經濟的動力源。中國式現代化是共同富裕的現代化，不僅會讓中國人民過上好日子，也將為各國提供更大市場、更多機遇。中國式現代化也是人與自然和諧共生的現代化，將為中挪在綠色低碳領域的合作帶來廣闊空間。

他並強調，中國和挪威都是經濟全球化的支持者、參與者，都反對保護主義，反對“脫鉤斷鍊”。當前形勢下，中挪更加需要深化互利合作，攜手推進貿易自由化、便利化，使兩國合作取得更多成果。

而挪威工商界代表則表示，中國是挪威企業的重要市場和貿易夥伴，願進一步深化對華合作。兩國政府和企業界加強對話溝通，有利於增進了解，拓展合作領域。

官網訊息還說，秦剛聽取了工商界代表對加強中挪經貿合作的看法和建議，就烏克蘭危機、綠色轉型、知識產權保護、中美關係等回答了提問。

挪威 秦剛

延伸閱讀

韓正訪荷蘭 艾司摩爾禁令成焦點

秦剛訪波茨坦舊址：戰後秩序必須維護、中國統一必須實現

與德國外長會談 秦剛：中國輸出的是機遇不是危機

德國外長：俄烏戰中國站「中立」等於挺俄

相關新聞

IMF：中國今年增長5.2 % 對全球增長貢獻34.9%

大陸《中國證券報》報導，由國際貨幣基金組織（IMF）與「中國金融四十人論壇」聯合主辦的最新一期《亞太地區經濟展望》報告宣...

陸GDP十強縣昆山穩居第一 陝西神木縣升一位

《中國新聞網》在中國大陸各地陸續發布2022年國民經濟和社會發展統計公報後，整理出2022年中國大陸GDP最強的十個縣，...

秦剛與挪威工商界座談 強調中挪應深化互利合作

根據大陸外交部網站，大陸國務委員兼外長秦剛在挪威當地時間11日在奧斯陸與挪威工商界代表座談。秦剛表示，中國式現代化將為中...

專家：五一出遊熱 是恢復性增長

大陸五一假期出遊人次和旅遊收入均超疫情前同期水平。北京大學經濟學院教授、北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍表示，這不是報復...

上海「智造」 擦亮中國品牌

以「中國品牌，世界共享；品牌新力量，品質新生活為主題的2023年中國品牌日活動，10日至14日在上海世博展覽館舉行，上千...

大陸4月新能源汽車出口 同比增長8.4倍

中國汽車工業協會11日發布4月汽車產銷數據。4月，大陸汽車產銷分別完成213.3萬輛和215.9萬輛，環比分別下降17....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦