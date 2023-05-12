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陸大豆產量創新高 去年逾2千萬噸

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家糧食和物資儲備局副局長盧景波11日在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上說，2022年中國大豆產量創歷史新高，超過2000萬噸，滿足食用消費後還有500萬噸左右節餘，市場供應有充分保障。

中新社報導，盧景波表示，中國大豆市場供應有國產和進口兩個來源渠道，兩者在功能用途、市場價格和市場需求等方面都有一定區別。國產大豆主要用於食用，做豆製品、豆漿、豆腐等，年消費量在1300萬至1500萬噸，國內產量完全能滿足這方面的需求；進口大豆主要用作榨油和飼用，榨油以後的豆粕用作飼料生產原料。

盧景波說，總體來看，當前中國國產大豆供應充足，進口大豆糧源充足，市場購銷總體平穩。從國內看，2022年中國大豆產量創歷史新高，超過2000萬噸，滿足食用消費後還有500萬噸左右節餘，市場供應有充分保障。從進口看，全球大豆供求關係比較寬鬆。有關國際機構預測，2022/23年度全球大豆產量約3.7億噸，創歷史新高，消費量3.66億噸，產消結餘300多萬噸，為中國統籌利用國際國內兩個市場，滿足國內消費打下了良好基礎。

從市場購銷看，新豆上市後，收購工作一直保持平穩較快勢頭。盧景波說，3月底大豆旺季收購工作結束，主產區入統企業累計收購新豆418萬噸，同比增加171萬噸。同時，前期有關部門在黑龍江、內蒙古等大豆主產區啟動了新季國產大豆收購工作，有效穩定市場預期。

內蒙古 飼料

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