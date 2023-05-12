買新能源車意願 大陸連6年上升

消費者洞察與市場研究機構J.D. Power（君迪）11日發布的2023中國新車購買意向研究報告顯示：2023年，中國消費者對新能源汽車購買意願連續6年上升，達到33%，較去年的27%上升6個百分點，新能源汽車長期趨勢愈發明確。

中新社報導，這是J.D. Power連續第15年發布中國新車購買意向研究報告。意向購車者是指計劃在未來6個月內購車的消費者。

研究發現，2023年新能源汽車的意向購買率持續上升，進一步壓縮燃油車市場份額。其中，新能源SUV意向購買率增加明顯，從去年11%躍升至16%。在消費者最考慮購買的新能源車型中，豪華插電混動和中/大型SUV意向購買率增幅最大，分別上升6%和5.5%。

研究還發現，半數以上消費者傾向購買自主品牌汽車，新勢力品牌汽車購買意向持續增加：自主品牌汽車影響力提升，連續兩年自主品牌汽車意向購買率超過50%。新勢力品牌汽車的購買意向持續增加，意向購買率同比上升10%。傳統自主品牌汽車廠商推出的新能源品牌意向購買率增長顯著，消費者關注度進一步提升。

汽車智能化體驗成為購車第三大決策因素：在購車決策中，潛客越來越看重汽車智能化體驗，其影響權重由去年12%上升到14%，成為僅次於汽車質量（18%）、汽車性能（16%）第三大決策因素，與汽車設計（14%）的權重持平，超越品牌（13%）和價格（13%）。

業內專家表示，中國新能源汽車銷量及市場滲透率不斷攀升，從政策驅動轉向市場驅動，背後離不開產品品質的升級和消費者用車行為習慣的轉變。中國新能源汽車市場已經進入充分競爭階段，給消費者帶來更多選擇的同時，汽車廠商間的角逐也變得更加激烈。