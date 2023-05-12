專家：五一出遊熱 是恢復性增長

大陸五一假期出遊人次和旅遊收入均超疫情前同期水平。北京大學經濟學院教授、北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍表示，這不是報復性增長，而是恢復性增長。

蘇劍接受「中國新聞周刊」最新一期專訪時認為，4月28日召開的中共中央政治局會議指出，當前中國經濟運行好轉主要是恢復性的。他說，判斷經濟運行好轉是否屬於恢復性，首先需要確立基準點，也就是中國經濟當下的潛在增長率；其次再用現狀與這一基準比較。所謂報復性增長是明顯超出基準，而決策層做出恢復性增長的判斷，是因為當下的經濟增速尚未達到潛在增長率。

蘇劍說，目前作為基準的潛在增長率仍在參考疫情前水平，比如文化和旅遊部發布的今年五一假期旅遊收入，僅比2019年同期增長0.66％，顯著低於疫情前旅遊收入增幅。因此五一假期旅遊消費並非報復性增長，而是典型的恢復性增長。

蘇劍認為，中國經濟恢復的可持續性面臨的壓力會持續存在。分析原因時他提到，4月28日中共中央政治局會議指出的「內生動力還不強」。蘇劍表示，內生動力的主要體現是消費意願，以及企業特別是民營企業的投資意願所帶來的需求增長。政府部門通過積極的財政政策擴大投資所帶來的需求同樣是動力，但更多屬於外生動力。

他認為，此前因疫情原因積壓的需求，特別是餐飲、旅遊等接觸型服務業需求，尚未被完全釋放，比如五一假期出遊人次大幅增長，很多景區門票售空，意味著這類需求還沒有被釋放完畢。「從這個角度來看，恢復性動力依然存在，尚未到明顯轉弱的那一步」。

被問到如何看待當前中國經濟恢復過程中服務業與製造業出現的分化時，蘇劍表示，目前經濟恢復的結構性分化十分明顯。餐飲、旅遊等接觸型服務業看似恢復較快，其實是因其啟動恢復較晚。而一些耐用品消費連帶其背後的製造業恢復起步較早，最典型的便是去年汽車消費在中央、地方一系列刺激政策的加持下表現較好。恢復啟動時點的落差導致了當下的結構性分化。

談及接下來宏觀政策中消費刺激政策會否是一個重點，蘇劍說，4月28日中共中央政治局會議定調「恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在」後，預計會密集出台消費刺激政策，比如近期被頻頻提起的「新能源汽車下鄉」。他認為，當下刺激消費的路徑包括鼓勵生育、提高居民收入、完善社保體系等。