快訊

屏東警圍捕槍砲犯遭衝撞拒捕 警開槍回擊嫌犯開到死巷棄車逃

台中造勢晚會 郭台銘走「韓流」模式：讓台灣賺大錢

半導體業續疲軟 中芯國際Q1淨利潤年減44%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
陸晶圓代工大廠中芯國際11日公布財報顯示，第1季淨利潤人民幣15.91億，年減44%。（新浪網）
陸晶圓代工大廠中芯國際11日公布財報顯示，第1季淨利潤人民幣15.91億，年減44%。（新浪網）

大陸晶圓代工巨頭中芯國際11日公告，第1季銷售收入為人民幣102.09億，年減13.9%；第1季淨利潤人民幣15.91億，年減44%。中芯國際預計第2季銷售收入月增5%至7%，毛利率預計在19%到21%之間。但下半年復甦不明朗，所以維持全年銷售收入年增率降幅為低十位數，且毛利率在20%左右。

對於淨利下滑原因，中芯國際表示，因為晶圓銷售量減少及產能利用率下降所致。

值得注意的是，中芯國際研發投入合計人民幣11.54億元，年增9.9%。研發投入佔營業收入的比例為11.3%，增加了2.4個百分點。

集微網拆解財報分析，從應用分類營收占比來看，中芯國際第1季顯示：智慧型手機佔23.5%，物聯網佔16.6%，消費電子佔26.7%，其他佔33.2%；從地區分，來自大陸的營收占比增至75.5%，美國的營收占比為19.6%，歐亞地區占比則為4.9%。

中芯國際表示，預計第2季產能利用率與出貨量會高於第1季。展望2023全年，雖然第2季收入觸底回升，但下半年復甦幅度不甚明朗，整體而言，尚未看到市場全面回暖，因此對於全年的指引維持不變。

中芯國際指出，將依據擴產計劃推進相應的資本開支。目前，中芯深圳已進入量產，中芯京城預計下半年進入量產，中芯東方預計年底通線，中芯西青還在建設中。

近兩日，中芯國際在A股一度重挫近10％，分析認為可能與業績不如預期有關。天風證券電子行業潘暕團隊日前也對市場打了「預防針」，該團隊指出，半導體行業正處於周期底部，不要對第1季和第2季的財務訊息抱有高度期望。

此前，中芯國際公布第1季業績指引，預計2023年第1季度銷售收入月減10%-12%，毛利率在19%-21%之間。保持謹慎態度。

中芯 人民幣 團隊

延伸閱讀

慢遊港邊 挖掘漁村角的新天地

『統創翼』 空總園區第一排，6大團隊跨界建築發表

TSIA：台灣半導體產值看減12%

聯電4月營收月增 法人維持區間操作評價

相關新聞

大陸五一出行人多但錢花得少 陸學者憂該模式難以持續

大陸五一連假結束，各地旅遊景點人山人海，地方政府也推各項促銷來帶動民眾消費。但這麼多的人潮，到底貢獻多少消費？中國新聞周...

陸央行：4月末大陸M2餘額280.85萬億元 同比增12.4%

大陸央行中國人民銀行下午發布四月金融統計數據，數據顯示，4月末，大陸廣義貨幣(M2)餘額人民幣280.85萬億元，同比增...

大陸4月新能源汽車出口10萬輛 較去年同比增長8.4倍

中國汽車工業協會今11日發布4月汽車產銷數據。4月，中國大陸汽車產銷分別完成213.3萬輛和215.9萬輛，環比分別下降...

陸赴港澳旅遊訂單增七成 簽注全國通辦後更可說走就走

大陸國家移民管理局11日宣布，大陸居民赴港澳團體旅遊簽注，以及赴港澳地區探親、工作、學習等證件，15日起將恢復「全國通辦...

續談港口協議 德國將允許陸資入股漢堡港

儘管德國對安全的疑慮持續加深，執政聯盟紅綠燈內部也出現意見分歧，德國與大陸的漢堡港交易仍重露曙光。蕭茲政府於德國當地時間...

京東集團再度換帥 外界料劉強東重新掌舵

時隔一年，大陸電商巨頭京東集團再度換帥。京東集團11日宣布管理層變動，首席財務官（CFO）許冉升任執行長（CEO），負責...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦