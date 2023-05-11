陸拿下過去十年3成世界銀行合約 是美國的12倍

美國政府責任署（Government Accountability Office，簡稱GAO）10日發表報告指，世界銀行過去10年的貸款合約按金額計，大陸企業獲得近3成，更是美國企業的12倍之多。

綜合彭博、聯合早報報導，美國是世界銀行最大的捐助國之一。而據報告顯示，大陸從2013至2022年獲得世銀合約的總金額占所有國家的29.2%，相當於約210億美元。相比之下，美國的比例僅為2.4%，約為17億美元，法國則為4.4%。

報告還指，若以合約數比較，法國獲得4.3%，美國獲得3.3%，中國僅獲得2.9%。美國政府責任署表示，會有這種差異的部分原因是美國企業投標的次數很少，但若根據2017年以來的數據來看，美國企業投標時有高達7成的命中率。

美國政府責任署表示，世界銀行專為低收入和中等收入國家提供基礎設施和社會經濟發展項目的基金，而世界銀行會讓借款人透過競爭性採購流程，來授予項目合約。

自由亞洲報導，該報告是共和黨參議員哈格蒂（Bill Hagerty）、科頓（Tom Cotton）和格拉斯利（Chuck Grassley）的要求而撰寫的。三位議員表示，世銀借款合約可能涉及美國的國家安全或外交政策問題。

報告還發現，過去10年間，有28份合約竟由被美國制裁或面臨其他限制的個人或機構獲得，合約總額約為7600萬美元。對此，美國政府責任署官員回應，經世銀官員確認，其中只有6份合約是判給美國制裁名單上的個人或機構。