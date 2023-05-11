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陸央行：4月末大陸M2餘額280.85萬億元 同比增12.4%

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
陸央行公布四月金融數據 。M2較去年增長12.4%。（中通社）
陸央行公布四月金融數據 。M2較去年增長12.4%。（中通社）

大陸央行中國人民銀行下午發布四月金融統計數據，數據顯示，4月末，大陸廣義貨幣(M2)餘額人民幣280.85萬億元，同比增長12.4%，增速比上月末低0.3個百分點，比上年同期高1.9個百分點。狹義貨幣(M1)餘額66.98萬億元，同比增長5.3%，增速比上月末和上年同期均高0.2個百分點。而流通中貨幣(M0)的餘額則為10.59萬億元，同比增長10.7%。當月淨投放現金313億元。

貨幣餘額增減是經濟榮枯指標之一，大陸貨幣M2同比增長12.4%顯示陸經濟活動較去年同期呈現較熱現象。

另關於4月份人民幣貸款情況，4月末本外幣貸款餘額231.27萬億元，同比增長10.9%。月末人民幣貸款餘額226.16萬億元，同比增長11.8%，增速與上月末持平，比上年同期高0.8個百分點。

數據顯示，4月份人民幣貸款增加7188億元，同比多增649億元。分部門看，住戶貸款減少2411億元，其中，短期貸款減少1255億元，中長期貸款減少1156億元；企業與事業單位貸款增加6839億元，其中，短期貸款減少1099億元，中長期貸款增加6669億元，票據融資增加1280億元；非銀行業金融機構貸款增加2134億元。

另4月末，外幣貸款餘額7375億美元，同比下降20%。4月份外幣貸款減少213億美元，同比少減4億美元。

關於人民幣存款部分，4月末本外幣存款餘額279.55萬億元，同比增長11.9%。月末人民幣存款餘額273.45萬億元，同比增長12.4%，增速比上月末低0.3個百分點，比上年同期高2個百分點。

人行統計指出，4月份人民幣存款減少4609億元，同比多減5524億元。其中，住戶存款減少1.2萬億元，非金融企業存款減少1408億元，財政性存款增加5028億元，非銀行業金融機構存款增加2912億元。

另外幣存款餘額8819億美元，同比下降11.6%。4月份外幣存款減少296億美元，同比少減192億美元。

數據亦顯示，4月份大陸各銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率為1.69%，質押式債券回購月加權平均利率為1.77%4月份銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交168.64萬億元，日均成交8.43萬億元，日均成交同比增長30.7%。

最後是4月份經常項下跨境人民幣結算金額為10079億元，其中貨物貿易、服務貿易及其他經常項目分別為7787億元、2292億元；而直接投資跨境人民幣結算金額為5529億元，其中對外直接投資、外商直接投資分別為2028億元、3501億元。

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