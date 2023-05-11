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大陸4月新能源汽車出口10萬輛 較去年同比增長8.4倍

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中汽協數據顯示大陸乘用車產銷同比顯著增長。 中汽協微信公眾號
中汽協數據顯示大陸乘用車產銷同比顯著增長。 中汽協微信公眾號

中國汽車工業協會今11日發布4月汽車產銷數據。4月，中國大陸汽車產銷分別完成213.3萬輛和215.9萬輛，環比分別下降17.5%和11.9%，同比分別增長76.8%和82.7%。而加總1到4月，汽車產銷分別完成835.5萬輛和823.5萬輛，同比分別增長8.6%和7.1%。而出口亦達到37.6萬輛，其中新能源汽車出口10萬輛，環比增長28.6%，同比增長達到驚人的8.4倍。

若只計算乘用車，則大陸4月的乘用車生產與銷售分別完成177.8萬輛和181.1萬輛，環比分別下降17.3%和10.2%，同比分別增長78.5%和87.7%。其中，傳統燃油乘用車大陸境內銷量98.5萬輛，比上年同期增長38.9萬輛，同比增長65.2%，環比下降15.8%。

整體來看，當前大陸境內汽車市場需求動力仍然偏弱，有效需求尚未完全釋放，3月份非理性促銷的影響尚未完全消除，仍存在持幣觀望的現象。1-4月，乘用車產銷分別完成705.2萬輛和694.9萬輛，同比分別增長8.6%和6.8%。

若單看新能源汽車的產銷情況，4月產銷分別完成64萬輛和63.6萬輛，同比都增長了1.1倍，市場佔有率達到29.5%。1到4月，新能源汽車產銷分別完成229.1萬輛和222.2萬輛，同比均增長42.8%，市場佔有率達到27%。

若看出口數量，中國大陸汽車企業4月共出口37.6萬輛，環比只增長3.3%，但同比增長1.7倍。分車型看，乘用車4月出口31.6萬輛，環比增長3.7%，同比增長2.2倍；商用車出口6萬輛，環比增長1.2%，同比增長41.6%。其中新能源汽車出口10萬輛，環比增長28.6%，同比增長8.4倍。

從1月到4月，大陸的汽車企業出口總計已達137萬輛，同比增長89.2%。分車型看，乘用車出口114.2萬輛，同比增長1.1倍；商用車出口22.8萬輛，同比增長31.5%。新能源汽車出口34.8萬輛，同比增長1.7倍。

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