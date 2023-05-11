續談港口協議 德國將允許陸資入股漢堡港

儘管德國對安全的疑慮持續加深，執政聯盟紅綠燈內部也出現意見分歧，德國與大陸的漢堡港交易仍重露曙光。蕭茲政府於德國當地時間10日表示，將繼續執行與大陸10月敲定的港口協定，雙邊的協議內容不變。

今年4月，由於德國訓息技術安全局（BSI）將漢堡港托勒奧特碼頭（Tollerort）列為關鍵基礎設施，出於安全考量，重新審查陸企與漢堡港交易，使得德陸交易陷入僵局。

然而出現反轉，美國《政治新聞網》（Politico.eu）10日報導，德國聯邦政府發言人黑貝施特賴特（Steffen Hebestreit）表示，儘管漢堡港碼頭現在被列為關鍵基礎設施，但政府將堅持雙方於去年10月敲定的港口協定，並同意大陸航運巨頭「中遠集團」（COSCO）購買漢堡港口碼頭24.9％的股份，敲定的內容將繼續執行，並且不會有任何修改。但黑貝施特賴特並沒有提供更多細節來解釋決定的關鍵原因。

針對此消息，德國漢堡港務集團「漢堡港口與物流公司」（HHLA）則樂觀回應，對政府批准表示歡迎，並表示投資審查程序範圍內的所有問題都在密集、建設性談判中得到澄清，該交易將「很快速地」完成。

事實上，對於德國總理蕭茲強烈推動這筆陸資入股的交易，早前已引起蕭茲執政聯盟的2個夥伴綠黨（Greens）和自由民主黨（Free Democrats）的抗議，早在去年就要求蕭茲政府設定持股上限，並警告，應該盡可能的減少中遠集團在碼頭的股份。