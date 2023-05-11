美光宣佈 吳明霞出任美光中國區總經理

集微網消息，5月11日，內存芯片商美光科技宣佈委派吳明霞（Betty Wu）女士擔任美光中國區總經理，並繼續兼任DRAM封裝與測試運營企業副總裁。

吳明霞（Betty Wu）女士

吳明霞將確保美光中國區的目標和戰略方曏與公司整體目標和使命保持一致。作為其職責的一部分，她將致力於強化美光的客戶及社區合作夥伴關系，踐行公司對於中國本地科技生態系統、商業運營及社會各界人群的不懈承諾。

據悉，吳明霞在電子和半導體製造運營以及供應鏈管理領域擁有超過 30 年的豐富經騐。她於 2018 年 11 月加入美光擔任 DRAM 封裝與測試運營企業副總裁，負責管理公司的封測計劃與實施團隊。在此期間，她帶領團隊樹立了自動化生產的新標杆，並通過最佳實踐的普及推廣實現卓越製造。