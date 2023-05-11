關於民眾黨立委賴香伶無法入境大陸，國台辦這樣解釋

大陸國台辦新聞局十一日上午表示：「關於賴香伶女士日前來大陸無法入境事，大陸有關方面已向當事人說明情況。我們歡迎賴香伶女士方便時來大陸參訪，並提供相關協助。」

民眾黨立委賴香伶原訂9日赴中國大陸，台胞證遭註記失效，無法入境。民眾黨強調，此事件不只影響賴委員個人權益，也不利於兩岸交流互信，交流應基於對等、尊嚴原則，中國大陸負責之相關單位應儘速說明清楚。

民眾黨11日指出，該黨立委賴香伶，原訂本月9日赴中國大陸，參加「2023兩岸道教福建參香巡禮」。在入境時卻遭中方海關告知，其台胞證遭註記失效，無法入境。

民眾黨表示，該活動由台灣道教協會邀請，屬於大型宗教交流，台灣有數百人前往。賴委員因有具有民眾黨客委會主委身分，依規定先向黨中央報備獲准後前往，一切按程序處理。

民眾黨說，此事件不只影響賴委員個人權益，也不利於兩岸交流互信，民眾黨認為，交流應基於對等、尊嚴原則，中國大陸負責之相關單位應儘速說明清楚。