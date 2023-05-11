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拉美地盤再擴大 厄瓜多簽FTA成陸拉美第4個自貿夥伴

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸商務部。（取自新華社）
大陸商務部。（取自新華社）

大陸商務部11日宣布，與厄瓜多正式簽署雙邊自由貿易協定（FTA），這是中國大陸對外簽署的第20個自貿協定，厄瓜多則成為中國第27個自貿夥伴，也是繼智利、秘魯、哥斯大黎加之後，中國在拉丁美洲的第4個自貿夥伴。

商務部指，這起自貿協議談判起於2022年2月，歷時1年的磋商，於今年2月結束。11日，商務部部長王文濤與厄瓜多生產、外貿、投資和漁業部部長普拉多透過視訊方式，正式簽署文件。之後，兩國將分別履行各自國內程序，推動協定早日生效實施。

中國經濟網報導，大陸商務部國際司負責人表示，中國大陸是厄瓜多第二大貿易夥伴，厄瓜多則是中國在拉美地區重要的經貿夥伴和農漁能礦產品進口來源地，也是共建「一帶一路」的重要合作夥伴。2022年，中厄雙邊貿易額達131億美元，較前年成長19.7%，已連續兩年增幅超過兩位數。

商務部說，自貿協定實現後，將為中厄雙方創造更優惠、便利、透明、穩定的營商環境，並進一步激發兩國貿易投資合作潛力，推動中厄經貿合作全方位提質升級，促進雙邊貿易持續、穩定、多元化發展，不斷增進兩國人民和企業福祉。這次的簽署，也向國際社會發出了支持多邊主義和自由貿易、促進全球經濟穩定復甦的積極信號。

商務部透露，中厄雙方將分別對90%的稅目相互取消關稅，其中，約60%的稅目在協定生效後立即取消關稅。具體來看，中方實施零關稅的產品包含厄瓜多主要出口產品，如香蕉、白蝦、魚、魚油、鮮花和乾花、可可和咖啡等，關稅將從目前的5%至20%，逐步降至零；厄瓜多也將對中方主要出口產品，如塑料製品、化學纖維、鋼鐵製品、機械器具、電氣設備、家具裝飾、汽車及零部件等，將現行5%至40%的關稅，逐步削減取消。

另，簽定協議後，中厄雙方也將在通關程序簡化、海關資訊交流、促進投資合作、電子商務市場、產官學界交流等領域逐步開展合作。

厄瓜多 大陸商務部

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