大陸移民管理局鬆綁赴港澳簽注申請措施 獨缺台灣

大陸國家移民管理局11日發布消息指，自15日起調整現行出入境管理措施，將全面恢復大陸居民赴港澳團隊旅遊簽注，以及赴港澳地區探親、工作、學習證件的「全國通辦」，意即可至大陸各地任一公安機關出入境管理機構提交申請，唯獨「赴台」申請仍須向原戶籍所在地的公安局提出。

據澎湃新聞，大陸國家移民管理局表示，為便利中外出入境人員往來，並促進服務對外開放，故自15日起將調整部分出入境管理措施。其中，大陸居民若因探親、工作、學習、就醫、訴訟、處理財產等事由擬前往港澳地區，或欲赴港澳團隊旅遊，將可向大陸任一公安出入境管理機構提交旅遊、探親、逗留，或其他三類簽注申請。

然而，台灣並沒有被納入此次的「促進對外開放、便利人員往來」名單內。據大陸國務院頒布的《中國公民往來台灣地區管理辦法》，大陸居民前往台灣的簽注，仍須向戶口所在地的市、縣公安局提出申請。

另經此次調整，原赴澳門高等院校就讀的大學學生，其逗留簽注有效期最長不超過1年，調整後，有效期間將可拉長至與學習期限相同。

此外，大陸將全面恢復口岸快捷通關，受惠對象包含持5年效期內的台灣居民來往大陸通行證的旅客。移民管理局指，將在1月8日恢復毗鄰港澳口岸邊檢快捷通關的基礎上，按照疫情前做法和標準要求，允許持中華人民共和國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證（5年有效）、一年多次有效出入境通行證的中國公民，可經快捷通道通行。這顯示，至少在快捷通關上，持台胞證仍可以享受此一待遇，並沒有被落在一旁。