浙江服務業簽約項目 投資956億

浙江省政府9日在杭州召開2023年金融支持服務業高質量發展暨5月服務業「百千萬」工程調度會議。會議現場簽約項目16個，總投資955.94億元（人民幣，下同），簽約授信金額343.94億元。

中新社報導，多年來，服務業占到浙江全省經濟的半壁江山。一季度，浙江實現服務業增加值11065億元，同比增長6.4%，增速高於大陸全國（5.4%）1.0個百分點；對浙江經濟增長貢獻率達74.1%，拉動GDP增長3.6個百分點。

服務業快速發展離不開金融活水的澆灌滋養，一季度浙江金融業增加值實現兩位數（10.7%）增長，拉動浙江GDP增長1.1個百分點。 浙江省副省長張雁雲在會上表示，浙江服務業發展仍承壓前行，各地各部門要堅持長短結合、標本兼治，研究落實精準有效的對策措施。廣大金融機構要努力為服務業發展平台、重點項目、廣大企業提供高水平服務，推動實現高質量發展。 為進一步提高金融服務實體的質效，浙江將聚焦科技創新、數位經濟、現代金融等重點產業方向，統籌境內境外招商，加快引進一批戰略性、支撐性、引領性的大項目好項目，特別是抓住服務業擴大開放試點機遇，加強對契合浙江產業結構的外資項目招引。

當日舉行了浙江省金融綜合服務平台服務創新發展區專屬模塊啟動儀式及金融機構與創新發展區所在地政府、服務業重點項目等簽約活動。

為繼續擴大內需，浙江還將圍繞現代商貿、軟體信息、現代物流、養老服務等重點領域，加快產品和服務創新，加大金融資源傾斜力度。同時加大對民營企業、小微企業的支持，依託產業數位金融創新，進一步擴大普惠型小微企業貸款規模。 浙江是開放大省、外貿大省，加快落實跨境貿易及投融資便利化措施亦是該省支持服務業發展的重要舉措。接下來浙江將進一步推動貿易外匯收支便利化政策落地見效，進一步支持跨境支付、人民幣跨境結算發展，提高跨境貿易新業態結算便利化水平，服務企業做好匯率風險管理。