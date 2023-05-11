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碣灘茶搭上東協專列 飄香出海

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「形若碧雲茸如霜，巧藝天工芽中藏。清湯綠葉醉人眼，越夜長留齒頰香。」早在唐代，湖南沅陵碣灘茶就因色、香、味、形俱佳而位列貢品。昔日茶馬古道上，千萬里茶香中就有碣灘茶的醇香甘甜，而今西部陸海新通道亦為它開行專列。

中新社報導，碣灘茶，因產於沅陵縣碣灘山而得名，是大陸捲曲型綠茶傑出代表。沅陵位於北緯28度，這裡武陵與雪峰兩山交融，沅水與酉水兩水交匯，是世界優質綠茶黃金緯度產業帶。

「兩山夾一水，一茶生兩岸」描繪的正是碣灘茶的生長環境，該縣18萬多畝茶園廣泛分布於近700萬畝山林之間。「雲霧繚繞的山林環境和富含礦物質的紫砂岩，成就了碣灘茶富含茶氨酸、茶多酚的優秀品質。」沅陵茶葉產業鏈鏈長鄧宗金一語道破碣灘茶持久醇香回甘的秘密。

8日至9日，「行走中國——2023東協國家主流媒體懷化行」採訪團一行走進沅陵，品味碣灘茶的茶香茶韻。

碣灘茶非遺傳承人張干發介紹，碣灘茶品類眾多，碣灘一號品質尤佳。該茶原材料必須是清明前碧香早、櫧葉齊以及當地野生茶等樹種的單芽。這時的茶醇香爽口，持久回甘。錯過時節，茶葉的湯色、滋味都會不同。五萬多個芽頭才能炒出一斤茶葉，真正是一人品茶滿室皆香。

因品質出眾，碣灘茶自唐代以來便被用來贈送給外國使節，隨之流傳到日本、印度等地。官莊鎮是碣灘茶的重要產區，曾年產萬擔通過茶馬古道運往大西南，並飄香出海。

近年來，沅陵著力整合資源打造碣灘茶區域公用品牌，不斷提升千年貢茶的品牌價值。碣灘茶現已入選大陸國家地理標誌商標，沅陵也成為中國有機茶之鄉、全國茶葉百強縣。

為開拓海外市場，沅陵茶企針對不同市場進行量身訂製。湖南省碣灘茶集團公司董事長覃智介紹，比如義大利客戶偏愛清香型紅茶，東南亞國家的喜好則比較多元，針對不同地區客戶需求，企業會進行區域設計製作相應調配茶。

而今，碣灘茶已香飄全球，遠銷東協、歐盟國家。2022年，依託懷化國際陸港，碣灘茶東協專列首發，出口東協碣難茶200噸，價值6000萬元人民幣

目前，碣灘茶年產量已達1.5萬噸，綜合產值人民幣23億元。按照規劃，到2025年，碣灘茶年產量將達3萬噸，力爭實現綜合產值人民幣50億元。

茶葉 東協 人民幣

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