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陸服裝出口 累計負轉正

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國紡織品進出口商會9日披露，在大陸穩外貿政策持續發力和供應鏈恢復、訂單加快交付以及較低基數的推動下，按美元計，4月大陸紡織服裝出口同比繼續保持增長，環比稍有回落。其中，服裝當月出口同比增長14.3%，帶動累計服裝出口由負轉正，紡織服裝整體出口降幅進一步收窄。

中新社報導，大陸紡織品服裝出口按人民幣計：2023年1-4月，紡織服裝累計出口6383億元，比去年同期（下同）增長4.8%，其中紡織品出口3078.4億元，下降0.8%，服裝出口3304.6億元，增長10.6%。 　4月，大陸紡織服裝出口1760.3億元，同比增長17.4%，環比下降2.2%，其中紡織品出口874.1億元，增長12.1%，環比下降0.7%，服裝出口886.2億元，增長23.2%，環比下降3.7%。 　　大陸紡織品服裝出口按美元計：2023年1-4月，紡織服裝累計出口928.8億美元，下降2.9%，其中紡織品出口448.1億美元，下降8%，服裝出口480.8億美元，增長2.5%。 　　

4月，大陸紡織服裝出口256.6億美元，增長9%，環比下降2.8%，其中紡織品出口127.4億美元，增長4.1%，環比下降1.3%，服裝出口129.2億美元，增長14.3%，環比下降4.2%。

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