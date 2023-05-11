中芬智慧能源論壇 攜手減碳

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
山東對可再生能源發展制定高要求的規畫。圖為華能沾化清風湖風光同場項目區。（新華社）
山東對可再生能源發展制定高要求的規畫。圖為華能沾化清風湖風光同場項目區。（新華社）

中芬智慧能源（濟南）論壇5月9日在山東濟南舉行。40多家芬蘭企業在論壇上與山東企業洽談交流，拓展在能源、智能製造、海洋海事等領域的合作。

中新社報導，芬蘭駐華大使孟藍出席論壇表示，芬蘭與中國大陸在能源領域有著長期合作。在實踐層面，兩國在能源領域簽署諒解備忘錄，為具體合作奠定堅實基礎。作為大陸經濟大省，山東對可再生能源發展制定了高要求的規畫，芬蘭在清潔和可再生能源利用方面的實踐經驗能為山東實現目標提供方案。 　　

孟藍說，此次參會的芬蘭商務代表團規模龐大，包括來自40多家企業的70多位商務代表，相信雙方一定能發掘出新的合作機遇，實現互利共贏。 　　

論壇舉辦前夕，芬蘭挪世航力公司與山東海洋集團簽署了合作備忘錄。挪世航力大客戶總監史孜勵說，當前，大陸航運業對能效要求越來越嚴格，他們公司的設備和技術可以幫助航運公司改造船型，降低碳排放，讓船舶在不降速的情況下提高能效水平。「我們與山東企業將圍繞航運領域清潔技術解決方案開展合作，以減低航運對生態環境的影響。」 　山東省能源局副局長王福棟表示，近年，山東重點推進海上風電、海上光伏（太陽能）、膠東半島核電、魯北鹽碱灘塗地、魯西南採煤沉陷區「五大千萬千瓦級清潔能源基地」建設，加快推動電網數位化改造、智能化升級。目前，全省新能源和可再生能源消納利用率保持在95%以上。「我們期待與各方一道，持續深化能源領域的交流合作，推動能源行業綠色低碳高質量發展。」 　數據顯示，今年1月至3月，山東省對芬蘭進出口金額為14.5億元（人民幣，下同），同比增長21.7%。其中，進口為10.7億元，同比增長39.4%。

芬蘭 再生能源

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