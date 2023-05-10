搖身「便民服務亭」 陸天津266個篩檢站掛牌交易

大陸境內隨著新冠防控規定轉變，解封之後，大量閒置的新冠篩檢採樣亭將如何使用受到各界關注。近日，在天津靜海區內的266個篩檢亭在天津產權交易中心公司掛牌，公開徵求有意的接收企業，可望能讓篩檢亭再次利用。

《天津日報》報導，靜海區內的266個篩檢亭，由天津餐飲管理公司——蒲一稻，以人民幣478.04萬元的價格奪標。蒲一稻公司表示，未來準備將篩檢亭改造為「便民服務亭」，不只會提供早餐、理髮、輕食，還有修鎖、配鑰匙、書屋等服務，誓言要利用地理位置之便，建立「15分鐘便民商圈」，讓推動當地便民措施剛效率執行。

於此之前，天津產權交易中心與靜海區財政局、發改委等單位，制訂交易方案，盼有助資源合理有效再利用，確保國有資產能夠保值增值，且交易資金能快速回流。

事實上，不僅是將篩檢亭轉為「便民服務亭」，在上海、廣州等地近期也將其改造成發燒診療站或健康服務亭等醫療相關服務站，當地民眾可就地完成掛號、診療、繳費等流程，替許多民眾省了不少麻煩。

而在大陸採取「清零」防疫政策時，北京、上海、廣州及深圳等一線城市，篩檢區的數量曾最多達3萬個左右，而地點內皆有數個篩檢亭。據了解，每個篩檢亭的售價在二至三萬元左右。