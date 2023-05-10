鴻海旗下工業富聯 投資珠海半導體項目京之映

鴻海集團旗下工業富聯（FII）投資半導體項目又有新進展，廣東京之映科技有限公司發生工商變更，新增股東工業富聯，以及廈門西堤天壟壹號股權投資合夥企業。京之映經營範圍包括軟體發展、積體電路設計、積體電路銷售、電子元件批發等。

科創板日報報導，根據工商信息，京之映成立於2020年6月，註冊地址位於珠海市橫琴新區，大股東為珠海華金豐盈一號股權投資基金合夥企業（簡稱「華金豐盈一號」），持股比例為29.95%。

向上股權透露，該基金的多個出資方均有珠海當地國資背景，基金管理人華金資本，亦為珠海國資旗下上市公司。另據工商資信息顯示的工業富聯認繳額，為人民幣244.2萬元，工業富聯目前對京之映的持股比例僅為2%。

近年來，工業富聯及母公司鴻海集團，一直在半導體技術應用布局方面動作不斷，包括與各地地方簽約落地半導體專案、聯手智路資本收購封測廠等。

工業富聯母公司鴻海集團2022年末曾宣布，蔣尚義擔任集團半導體策略長一職，直接向董事長劉揚偉負責。同年6月，工業富聯聯手智路資本收購4間封測廠。在此前，投入IC設計或製程設計的輕資產投資，並尋求相關廠商的合作，是工業富聯建立自身半導體版圖的一條主線。截至目前，工業富聯已在山東、江蘇等地，與當地政府或國資企業簽約開建半導體製造封測等專案。

工業富聯以有限合夥人（LP）身分，與半導體領域的普通合夥人（GP）合作，透過基金投向半導體領域也不少。2022年3月，也是和智路資本合作，工業富聯作為LP認繳興微（廣州）產業投資合夥企業（有限合夥）人民幣98億元。

更早前的2021年，工業富聯8月投資了東南數位化轉型投資基金，認繳出資人民幣5000萬元；12月又斥資人民幣22.2億元，參與發起設立晟豐（廣州）產業投資合夥企業（有限合夥）並成為該基金最大的LP，該基金GP也是智路資本。

工業富聯合作的地方政府中，曾出現珠海的身影。珠海市政府官網信息顯示，2018年8月，珠海市政府與富士康科技集團簽署戰略合作協定，雙方將在半導體設計服務、半導體設備及晶片設計等方面開展合作。

根據協定，富士康將立足於積體電路產業發展戰略，面向工業互聯網、8K+5G、AI等新世代高性能晶片的應用需求，與珠海市在半導體產業領域開展戰略合作，推動珠海打造成為半導體服務產業發展的重要基地。

不過，在此之後，並未有鴻海集團或者旗下公司工業富聯等與珠海合作的專案落地動態傳出。