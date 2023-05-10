為拓展大陸投資銀行業務 渣打宣布招聘百人

渣打集團（STAN.L）正計劃在中國大陸招募至少100名員工，目的為了拓展在大陸境內的投資銀行業務，看準債券相關交易的發行。

據路透社報導，渣打銀行亞洲區金融市場主席陳銘僑（John Tan）表示，渣打亞洲位在北京的部門於今年1月才獲得牌照，目標在取得地方監管機構批准，盼最早能於今年年底推出。大陸監管機構要求投資銀行需招到至少10名合資格專才，才得以開始營運。陳銘僑也透露，「我們正在積極招募新人」，希望在開業第一天就能達成至少百人的目標，不過未來是否會再進一步招募，就要視大陸地區業務發展的情況而定。

由於過去兩年大陸市場起伏，在房地產市場尤其動盪，全球投資人對投資大陸的固定收益變得更加謹慎。陳銘僑指出，未來新部門主要重點要透過交易所進行交易，透過其固定收益發行來幫助當地公司籌募資本。

事實上，渣打去年在大陸收入達1.67億美元，按營業收入計算，大陸是渣打銀行在全球的地四大市場，僅次於香港、新加坡，以及印度。