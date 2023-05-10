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陸2022平均工資 IT業年均薪資獨領風騷

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家統計局公布去年平均薪資數據，其中IT產業年均薪資為第一高，而金融業平均薪資增速最高。（中通社）
大陸國家統計局公布去年平均薪資數據，其中IT產業年均薪資為第一高，而金融業平均薪資增速最高。（中通社）

大陸國家統計局9日發布去年平均薪資數據，不論是非私營還是在私營單位當中，訊息傳輸、軟體和資訊技術服務業的在職人員，年均薪資都是所有類別裡最高。而相比之下，房地產業的年均薪資則表現不樂觀呈現下滑態勢。

數據顯示，以人民幣計價，去年大陸全國城鎮非私營單位工作者年平均工資為11.4萬元，相比上年上升6.7%；而城鎮私營單位工作者年均薪資為6.5萬元，比上年增加了3.7%。兩者皆呈上升趨勢。

去年，不論是在城鎮非私營單位還是在私營單位中，就在職人員來看，IT產業（訊息傳輸、軟體和資訊技術服務業）的年平均薪資皆獨領風騷，排名第一。在城鎮非私營單位，IT業年平均薪資突破22萬；而在城鎮私營單位，其年平均薪資則達12.38萬元。金融業和科學研究和技術服務則名列第二、第三。

值得注意的是，在數據中列舉的19個行業中，僅有房地產業平均薪資水準呈現下滑，其數據在城鎮非私營和私營單位中，分別下降0.9%，以及3.2%。而從平均薪資增長速度來看，在大陸的平均薪資增速最高的則為金融業。

大陸國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍指出，此數據是受人們對網路學習、工作、社交和購物需求量較大等因素影響。而金融業的平均薪資增速最高，主要是受行業結構調整、減員增效等相關原因影響。

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