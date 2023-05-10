快訊

大咖音樂人違規迴轉釀車禍 看一看僅留聯絡方式走人變肇逃

變形金剛都怕的美軍AC-130砲艇機 國軍土砲自製但火力…

淡水外海出現罕見生物！狀似《哈利波特》催狂魔 真實身分揭曉

盒馬組預製菜生態聯盟 侯毅：將開設預製菜門店

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴旗下連鎖生鮮超市盒馬鮮生，9日在上海發起預製菜生態聯盟，將整合預製菜「產學研銷」全鏈，推動產業發展。盒馬CEO侯毅表示，預製菜的發展不可逆，將快速成為生鮮購物的主要品項。封面新聞
阿里巴巴旗下連鎖生鮮超市盒馬鮮生，9日在上海發起預製菜生態聯盟，將整合預製菜「產學研銷」全鏈，推動產業發展。盒馬CEO侯毅表示，預製菜的發展不可逆，將快速成為生鮮購物的主要品項。封面新聞

阿里巴巴旗下連鎖生鮮超市盒馬鮮生，9日在上海發起預製菜生態聯盟，將整合預製菜「產學研銷」全鏈，推動產業發展。盒馬CEO侯毅表示，預計10月左右，盒馬第一家以預製菜為核心、主打全新品類結構的實驗店將在上海中山公園開業，該店規劃營業面積5000多平方公尺，將承擔重要測試功能，一旦該店型跑通，盒馬將展開全大陸複製。

中國證券報報導，侯毅指出，預製菜的發展不可逆，將快速成為生鮮購物的主要品項，而預製菜的成功關鍵，取決於食品製程及技術的持續進步，但目前業界面臨的最大機遇與挑戰，就是食品的還原度。

金融界報導，自2023年以來，預製菜熱度不減，市場加速擴張，預估2026年預製菜市場規模將超過人民幣1兆元。但由於業者水準參差不齊，產品端一直存在食安難控、品項單一、味道還原度不高等缺點。

在此之前，叮咚買菜也在今年2月宣佈將正式步入「大健康預製菜2.0」時代，面向全行業招募「預製菜合夥人」，數據顯示，預製菜的銷售額已經占到了叮咚買菜GMV的14.9%。

首批13家企業加盟盒馬鮮生所發起預製菜生態聯盟，包括安井食品、千味央廚、廣州酒家等A股上市產業鏈公司，還有上海海洋大學等校加入聯盟。

盒馬預製菜部門總經理陳慧芳表示，盒馬帶頭成立預製菜生態聯盟，希望與產業主要上游原料企業、中游生產加工企業，以及掌握最新食品科技的大專院校等進行優勢互補，共同解決預製菜產業目前面臨的種種難題。

陳慧芳指出，與農林漁牧領域的頂尖原料企業合作，一手獲取新鮮、優質、安全的食材。與主要中央廚房合作，讓預製菜生產標準化。與擁有先進食品技術專利的學校合作，解決生物保鮮、口味還原度、技術創新等難題。與知名小家電企業合作，針對最新的烹飪風潮量身訂做研發菜品。

總部位於上海的盒馬鮮生（簡稱盒馬）於2015年成立，提供線上及線下服務，標榜自家配送系統可在30分鐘內，向盒馬門市半徑3公里範圍內的客戶送貨。截至2022年3月底，盒馬擁有273家自營盒馬門市，主要位於大陸一線、二線城市。

上海 生鮮

延伸閱讀

FT：長鑫存儲不受美國出口管制令影響 將續推動上海IPO

外國諮詢業接連被查 陸：正常執法維護國家安全

上海街頭湧現新式電話亭 台灣又無端被牽扯到

中國反間諜 知名諮詢公司凱盛融英遭國安執法

相關新聞

兩岸續凍 陸自台進口大減27.5%

根據中國大陸最新進出口統計，大陸四月出口達二九五四點二億美元，年增百分之八點五，略優於市場預期。值得注意的是，當月兩岸貿...

籲兩岸共創條件　陸委會、交通部：歡迎陸客立場不變

立院交通委員會10日就兩岸觀光開放，召開全體會議，會上無進一步開放訊息發布。陸委會副主委李麗珍和交通部官員均表示，政府歡...

最高時速1000公里 哈爾濱將建「超級高鐵」旅遊試驗線

哈爾濱工業投資集團與北京九州動脈隧道技術有限公司8日舉行戰略合作協議簽約儀式，雙方宣布將聯手在哈爾濱打造「低真空超高速磁...

求職平台LinkedIn 在陸關閉服務

美國職場社交平台LinkedIn（大陸稱「領英」）昨（9）日在其微信公眾號表示，其在大陸本土化求職平台「領英職場」將於8...

盒馬組預製菜生態聯盟 侯毅：將開設預製菜門店

阿里巴巴旗下連鎖生鮮超市盒馬鮮生，9日在上海發起預製菜生態聯盟，將整合預製菜「產學研銷」全鏈，推動產業發展。盒馬CEO侯...

全球電動汽車電池消費總量 寧德時代、比亞迪位列前二

根據南韓市場研究機構 SNE Research發布的最新報告，全球電動汽車（EV）電池安裝量保持強勁增長，大陸的寧德時代...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦