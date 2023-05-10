盒馬組預製菜生態聯盟 侯毅：將開設預製菜門店

阿里巴巴旗下連鎖生鮮超市盒馬鮮生，9日在上海發起預製菜生態聯盟，將整合預製菜「產學研銷」全鏈，推動產業發展。盒馬CEO侯毅表示，預計10月左右，盒馬第一家以預製菜為核心、主打全新品類結構的實驗店將在上海中山公園開業，該店規劃營業面積5000多平方公尺，將承擔重要測試功能，一旦該店型跑通，盒馬將展開全大陸複製。

中國證券報報導，侯毅指出，預製菜的發展不可逆，將快速成為生鮮購物的主要品項，而預製菜的成功關鍵，取決於食品製程及技術的持續進步，但目前業界面臨的最大機遇與挑戰，就是食品的還原度。

金融界報導，自2023年以來，預製菜熱度不減，市場加速擴張，預估2026年預製菜市場規模將超過人民幣1兆元。但由於業者水準參差不齊，產品端一直存在食安難控、品項單一、味道還原度不高等缺點。

在此之前，叮咚買菜也在今年2月宣佈將正式步入「大健康預製菜2.0」時代，面向全行業招募「預製菜合夥人」，數據顯示，預製菜的銷售額已經占到了叮咚買菜GMV的14.9%。

首批13家企業加盟盒馬鮮生所發起預製菜生態聯盟，包括安井食品、千味央廚、廣州酒家等A股上市產業鏈公司，還有上海海洋大學等校加入聯盟。

盒馬預製菜部門總經理陳慧芳表示，盒馬帶頭成立預製菜生態聯盟，希望與產業主要上游原料企業、中游生產加工企業，以及掌握最新食品科技的大專院校等進行優勢互補，共同解決預製菜產業目前面臨的種種難題。

陳慧芳指出，與農林漁牧領域的頂尖原料企業合作，一手獲取新鮮、優質、安全的食材。與主要中央廚房合作，讓預製菜生產標準化。與擁有先進食品技術專利的學校合作，解決生物保鮮、口味還原度、技術創新等難題。與知名小家電企業合作，針對最新的烹飪風潮量身訂做研發菜品。

總部位於上海的盒馬鮮生（簡稱盒馬）於2015年成立，提供線上及線下服務，標榜自家配送系統可在30分鐘內，向盒馬門市半徑3公里範圍內的客戶送貨。截至2022年3月底，盒馬擁有273家自營盒馬門市，主要位於大陸一線、二線城市。