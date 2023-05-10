兩岸續凍 陸自台進口大減27.5%

根據中國大陸最新進出口統計，大陸四月出口達二九五四點二億美元，年增百分之八點五，略優於市場預期。值得注意的是，當月兩岸貿易持續大幅衰退；其中，大陸對台灣出口五九點二三億美元，年減百分之十四點四；自台灣進口一五二點九六億美元，減幅更達百分之廿六點七。前四月，大陸自台灣進口五九七點二五億美元，大減百分之廿七點五。

兩岸貿易持續呈現大衰退，一般認為可能與部分晶片產業供應受限及疫情後經濟復甦緩慢有關。此外兩岸關係持續冰凍，大陸當局日前又宣布對台啟動貿易壁壘調查，都可能對兩岸貿易形成負面影響。

大陸海關總署昨公布四月進出口統計數字。按美元計，今年四月，大陸進出口達五○○六點三億美元，成長百分之一點一。其中，出口二九五四點二億美元，成長百分之八點五；進口二○五二點一億美元，下降百分之七點九。貿易順差九○二點一億美元，擴大百分之八十二點三。

兩岸貿易部分，今年一至四月，兩岸進出口貿易總額為八一五點二億美元，年減百分之廿五點七。其中，大陸對台出口累計達二一七點九五億美元，衰退百分之廿點一；大陸自台灣進口五九七點二五億美元，大減百分之廿七點五。

針對大陸四月出口略優於外界預期，中金宏觀表示，主要是去年同期疫情（上海去年四月封城）造成低基期，去年四月出口僅年增百分之三點五。若與今年三月的年增百分之十四點八相比，四月增幅明顯趨緩。

出口趨緩的情形也反映在製造業PMI（採購經理人指數）。大陸國家統計局四月底時發布四月PMI為四九點二，低於榮枯線，是今年首次降到景氣收縮區間。

野村中國首席經濟學家陸挺的報告指出，大陸三月年增百分之十四點八的情形不會持續，月間出口的成長變化可能降至個位數，甚至再次陷入衰退，理由是全球經濟放緩及地緣政治緊張局勢加劇。