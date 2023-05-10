陸房地產 嚴格實行明碼標價

加強經紀從業主體管理，合理確定經紀服務收費，嚴格實行明碼標價，加強個人信息保護……大陸住房和城鄉建設部、國家市場監督管理總局8日對外發布意見，從十方面明確監管措施，加強房地產經紀行業管理，保護交易當事人合法權益。

新華社報導，兩部門近日聯合印發的《關於規範房地產經紀服務的意見》明確，加強從業主體管理。嚴格落實經紀機構備案制度。全面推行經紀從業人員實名登記。經紀服務內容由基本服務和延伸服務組成。基本服務是促成房屋交易提供的一攬子必要服務，延伸服務是可單獨提供的額外服務。

隨著房地產市場發展，大陸房地產經紀機構和從業人員規模擴大，服務內容不斷拓展。但部分房地產經紀機構存在利用房源客源優勢收取過高費用、未明碼標價、捆綁收費、濫用客戶個人信息等問題，加重交易當事人負擔、侵害其合法權益。

意見堅持問題導向，突出保護交易當事人合法權益。在合理確定經紀服務收費方面，意見指出，經紀服務收費由交易各方根據服務內容、服務質量，結合市場供求關係等因素協商確定。經紀機構要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用。引導由交易雙方共同承擔經紀服務費用。

在嚴格實行明碼標價方面，意見明確，經紀機構不得混合標價和捆綁收費。收費前應向交易當事人出具收費清單，列明收費標準、收費金額，由當事人簽字確認。

意見明確，嚴禁操縱經紀服務收費。經紀機構不得濫用市場支配地位以不公平高價收取經紀服務費用。房地產互聯網平台不得干預經紀機構自主決定收費標準。

意見提出，規範簽訂交易合約，經紀機構促成房屋交易，應當辦理房屋買賣、租賃合約網簽備案。加強個人信息保護，經紀機構及從業人員不得非法收集、使用、加工、傳輸他人個人信息，不得非法買賣、提供或者公開他人個人信息。

同時，意見強調，要提升管理服務水平，建立健全房屋交易管理服務平台。將規範房地產經紀服務納入房地產市場秩序整治的重要內容，曝光典型案例。對經紀機構及從業人員存在收費不規範、侵犯客戶個人信息合法權益等情形的，行業組織給予自律處分。