大連港-地中海航線 直達南歐

「地中海凱蒂」（MSC KATIE）輪8日在遼寧港口集團大連集裝箱碼頭首航，標誌著大連港—地中海西岸航線正式開通，該航線填補了大連港至地中海西部航區直航服務的空白。

中新社報導，此次開通的新航線配備11條14000標準箱大型集裝箱船舶，大連港為大陸北方唯一掛港，航線將沿著21世紀海上絲綢之路，途經以色列、沙烏地等中東國家，鏈接義大利焦亞陶羅、拉斯佩吉亞和熱那亞，以及法國福斯、西班牙巴塞隆納等多個歐洲主要港口，提供直達義大利第勒尼安地區和法國南部的海上運輸服務。

當日上午，該航線首航船舶「地中海凱蒂」輪準時靠泊大連集裝箱碼頭泊位，並高效完成780個自然箱的裝船作業，裝載貨物包括汽車零部件、化工產品以及機電設備等，該船舶啟程後將在40天內抵達以色列、義大利等國家。

環世物流大連分公司總經理賈俊說，作為此次新航線的客戶企業，此前從大連口岸至地中海西岸的貨物需從韓國釜山，以及大陸國內其他有直航的城市進行中轉。新航線開通後，較傳統中轉模式可節省大量人力和物流成本，滿足了腹地企業貨物直航出運的市場需求。 截至目前，大連口岸共有集裝箱航線105條，其中外貿集裝箱班輪航線92條，覆蓋遍布全球160個國家和地區的300餘個港口，外貿航線覆蓋日本、韓國、東南亞、北美等區域。

遼寧港口集團大連集裝箱碼頭有限公司總經理黎曉光表示，該航線是遼寧港口集團今年開通的首條集裝箱遠洋幹線，進一步提升了大連口岸直達歐洲地中海區域的航線優勢，將為東北地區與歐盟國家之間的貿易往來提供更加便捷的航運通道。