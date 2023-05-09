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大陸乘聯會：特斯拉漲價是「好信號」 有利改善消費觀望心態

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
乘聯會秘書長崔東樹9日表示，特斯拉漲價是很好的信號，有利於改善消費觀望心態。（中新社）
乘聯會秘書長崔東樹9日表示，特斯拉漲價是很好的信號，有利於改善消費觀望心態。（中新社）

乘聯會秘書長崔東樹9日表示，此次特斯拉漲價是很好的信號，體現車企對經營質量的關注，有利於改善消費觀望心態，讓消費者走出過度期待降價的預期，恢復正常的購買節奏。

澎湃新聞報導，崔東樹分析，現在汽車行業整體屬於嚴重低利潤的行業。乘聯會資料顯示，2023年1-3月汽車行業收入為人民幣2.14兆元，年增1%；成本為1.87兆元，增長3%；利潤人民幣819億元，年降24%；汽車行業利潤率3.8%，低於整個工業企業利潤率4.9%的平均水平。

從4月車市來看，汽車行業正逐漸走出價格戰的影響。乘聯會資料顯示，2023年4月乘用車市場零售銷量為163萬輛，由於去年同期疫情影響，年增速55.5%，月增2.5%，這也是自2010年以來僅有的兩次月增長之一。

崔東樹表示，由於3月是一個季度的節點同時也是採購集中的時期，3月的零售表現一般都好於4月。今年4月的增長，進一步證明市場的回暖。

乘聯會認為，4月價格戰熱度逐漸消退，經銷商恐慌心態逐步穩定，消費者恢復理性消費，觀望情緒得以緩解，前期壓抑的需求有所釋放；疊加五一小長假出行用車需求增長，整體車市呈企穩修復態勢。

展望後市，崔東樹表示，5月在整體市場回暖和基數偏低雙重影響下，必然會有一個相應的增長。但同時他也提到，在今年的經濟復甦中，入門級車型消費需求仍不足。

崔東樹表示，隨著新能源車下鄉的政策導向日益明確，經濟型電動車的發展潛力將逐步體現，年初的五菱宏光mini等車型表現低迷，反映出縣鄉需求在下降，未來隨著基礎充電設施的改善，經濟型電動車必然會隨著縣鄉消費需求而恢復火爆態勢。此外，中國新能源車出口國際市場的需求也以經濟型電動車為主。

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