大陸消費投訴 一季度解決率近8成

中國消費者協會（中消協）8日披露的數據顯示，今年第一季度大陸全國消協組織投訴解決率達78.41%。在所有投訴中，售後服務與價格問題投訴比重上升較高。

中新社報導，據大陸全國消協組織受理投訴情況統計，今年一季度全國消協組織共受理消費者投訴304159件，同比增長6.59%，解決238499件，投訴解決率78.41%，為消費者挽回經濟損失24639萬元（人民幣，下同）。

其中，因經營者有欺詐行為得到加倍賠償的投訴5542件，加倍賠償金額149萬元。接待消費者來訪和諮詢31萬人次。

根據投訴性質，問題主要集中在售後服務、合約、質量和價格上。與2022年一季度相比，售後服務與價格問題投訴比重上升較高。

在具體商品投訴中，投訴量居前五位的分別為：食品、服裝、汽車及零部件、通訊類產品、鞋。與2022年一季度相比，日用雜品、化妝品、計算機類產品同比增長最高，其他類別增長相對平穩。

在具體服務投訴中，投訴量居前五位的分別為：經營性互聯網服務、餐飲服務、培訓服務、美容、美髮、住宿服務。與2022年一季度相比，遠程購物進入服務類投訴前十。其中遠程購物同比增長較高，快遞服務同比有所下降。

中消協當天還發布汽車投訴情況專題報告。報告顯示，近年來，新能源汽車和智能網聯技術快速發展，但汽車消費領域的消費者投訴分析顯示，質量上，新能源汽車面臨一些技術和安全方面的問題，如電池故障、煞車失靈等；銷售上，新能源汽車普遍存在宣傳續航里程，與實際續航里程不符問題，部分品牌型號汽車，冬季的續航里程甚至腰斬或膝蓋斬等。

此外，隨著新能源汽車市場占有率逐年提升，配套服務需求隨之激增，相關配套服務不完善問題變得愈加凸顯。